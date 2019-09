Miglior notebook i7: la nostra guida all'acquisto

MSI P65 Creator

Andiamo ad un gradino successivo, verso chi ha bisogno di una macchina perché è un creatore di contenuti. La nostra guida al miglior notebook i7 trova un modello molto stuzzicante di MSI, azienda nota per i suoi prodotti per il gaming; in questo caso però non si parla di una macchina pensata per il gioco.

MSI P65 Creator è un prodotto decisamente singolare, soprattutto per MSI. Siamo di fronte ad un Ultrabook in alluminio che sposa il design Nvidia Max-Q, i quali sancisce dei limiti piuttosto rigidi per quanto riguarda peso e spessore, che infatti sono ridotti. P65 Creator integra il classico processore Intel Core i7-8750H di ottava generazione, esa-core di fascia alta in grado di raggiungere i 4.10 GHz in Turbo. Associati troviamo anche 16 GB di RAM DDR4 e 512 GB di SSD NVMe, dunque ultraveloce. Windows 10 Home (stranamente non Pro) si avvia in soli due secondi.

Il reparto grafico ha un cuore pulsante di Nvidia GeForce GTX 1060 da 6 GB GDDR5, che va incontro appunto a tutti i creativi che necessitano di renderizzare cose pesanti. Il gaming non è proibito, sia chiaro (anzi), ma quelle attenzioni estetiche che strizzano particolarmente l’occhio alla categoria tamarra dei gamer in questo caso non le troviamo. Lato display è presente un pannello da 15.6″ Full HD a 60 Hz, ottimo per tutti gli utilizzi. Lato porte troviamo tre USB 3.0 full size, una USB 3.1 Type-C, HDMI, DisplayPort, doppio jack audio (in e out), Ethernet e alimentazione.

Il comparto batteria è dominato da un modulo da 50 Wh, il quale offre una durata media di circa 10 ore di utilizzo se non sfruttato al massimo della potenza.