Miglior notebook i5: la nostra guida all'acquisto

Lenovo ThinkPad T490

Oltrepassiamo un po’ il segmento dei “notebook più classici” e addentriamoci in quelli professionali. Ecco dunque che fra i notebook i5 troviamo Lenovo ThinkPad T490, un portatile dal look che strizza particolarmente l’occhio a chi col PC, ci lavora tutti i giorni e per svariate ore al giorno. Questo ha infatti uno chassis molto compatto e sobrio, ma ha anche funzionalità particolari: ad esempio, come non citare il famoso TrackPoint, mouse con puntatore rosso ereditato dalla serie ThinkPad di IBM.

All’interno troviamo un pannello da 14″ Full HD, interessante via di mezzo tra chi vuole qualcosa di compatto e chi necessita di un display ben definito. All’interno del telaio troviamo invece un processore Intel Core di ottava generazione serie i5-8265U, quad-core in grado di raggiungere la frequenza in Turbo di 3,90 GHz. Ad esso sono associati 8 GB di RAM DDR4 2.400 MHz e una memoria interna SSD NVMe da 256 GB. Ottima inoltre la dotazione di porte: presenti infatti due USB 3.1 classiche, due USB 3.1 Type-C (una con ricarica), Ethernet, HDMI e jack audio. Non mancano anche uno slot per eventuali espansioni e uno micro SD,

Curiosa la webcam frontale ad infrarossi per chi realizza videochiamate, utilissima la tastiera che resiste alle infiltrazioni di liquidi. T490 include batteria da 50 Wh che promette una autonomia di oltre 10 ore ad utilizzo medio. Inoltre, grazie alla tecnologia proprietaria Rapid Charge, assicura l’80% della carica in soli 60 minuti. Il sistema operativo, benché sia scontato, è Windows 10 Pro.