Miglior notebook gaming: la nostra guida all'acquisto

Miglior notebook gaming: quale comprare

I portatili concepiti per videogiocare hanno differenze decisamente evidenti rispetto ai cugini dalle prestazioni più discrete. Anzitutto vi sono differenze estetiche: un laptop da gaming, o almeno uno che si rispetti, deve urlare al mondo per mezzo del proprio design che al suo interno non troverete un misero Intel i3 da 2 GHz, bensì dei processori (nella grande maggioranza dei casi sono Intel i7) che farebbero invidia anche a molte piattaforme da gioco fisse. Oltre al design puramente votato all’ostentazione del prodotto, è chiaro che questi portatili siano anche dotati di funzionalità extra di qualità superiore rispetto alla media: trackpad evoluti, microfoni integrati dalla qualità notevole, supporto per dolby surround, schermi dalle specifiche tecniche eccezionali, lettori Blu-ray e chi più ne ha più ne metta.

Quello però che rende questi dispositivi i migliori notebook gaming, è il fatto che il prodotto non venga sviluppato dovendo rispettare restrizioni rigide per quanto riguarda peso, dimensioni e autonomia della batteria: un portatile da gaming è, semplicemente, un portatile senza compromessi. Questo, che è sicuramente un grandissimo pregio nell’ambito videoludico (ma anche per chi impiegherebbe il dispositivo per fare lavori ad intenso uso di CPU e GPU, come il video editing), è però alla base delle limitazioni che infliggono questi portatili rispetto alle controparti più popolari.

Il problema numero uno è quello relativo al raffreddamento. Questi device contengono al loro interno versioni compatte (e talvolta neppure lo sono) di componenti che troveremmo solitamente in un case full tower, alto quasi un metro con dentro un volume discreto d’aria e ventole grosse come un piatto da cucina per tenere fresco il computer. Ora, va bene che le dimensioni non siano un fattore estremamente limitante per un notebook da gaming, però diciamo che deve comunque mantenere un minimo di connotazione di “portatile”; se non possiamo metterlo in una borsa, beh forse a questo punto non stiamo più parlando del miglior notebook gaming, ma di un desktop.

Di conseguenza, la capacità di cooling è decisamente compromessa e questo significa che senza le dovute attenzioni

il nostro nuovo acquisto non durera più di qualche annetto, magari anche meno! Desiderate giocare a letto? Procuratevi un tavolinetto o un vassoio (guai appoggiare un notebook da gaming su tessuti come coperte o lenzuola), meglio ancora procuratevi anche dei dock di raffreddamento per quando desiderate fare sessioni di gioco particolarmente lunghe.

L’altro problema che affligge la portatilità di questi device infatti è l’autonomia forzatamente ridotta. Scordatevi di poter giocare a pieno regime per più di 2-3 ore, indifferentemente dal modello in questione. La durata in modalità risparmio energetico è discreta, ma forse è meglio evitare di giocare se non avete a disposizione una presa della corrente. Ricordatevi che in questi dispositivi, per massimizzare la longevità della batteria, spesso dovrete customizzare il profilo energetico, spegnendo per esempio la GPU quando siete senza alimentazione esterna e riducendo la frequenza della CPU. Con un paio di accorgimenti, vedrete che nelle fasi non di gioco la batteria durerà discretamente più a lungo; se invece volete risvegliare la bestia, ricordatevi di allacciare però prima il guinzaglio alla presa della corrente, altrimenti rischierà di scapparvi piuttosto in fretta!

Questi inconvenienti, sia chiaro, sono sintomo di prodotti assolutamente performanti ed in grado di fornire grandissime soddisfazioni: cercate solo di ricordarvi che “da grandi poteri derivano grandi responsabilità“. Non siate negligenti con i vostri laptop, prendetevene cura ed ogni tanto apritelo per spolverarlo, altrimenti ve ne pentirete amaramente.

Presa dunque conoscenza di tutto ciò che bisogna sapere nella valutazione dell’acquisto del miglior notebook gaming, passiamo ora alla nostra guida ai migliori notebook da gaming, elencata in ordine di prezzo. Siete pronti? Scopriamoli insieme!