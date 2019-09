Notebook convertibile: come e quale scegliere

Miglior notebook convertibile: quale comprare

L’universo dei notebook sta rapidamente crescendo in modo esponenziale, andando a diversificarsi sempre più in base alle destinazioni d’utilizzo che l’utente finale desidera ottenere dal proprio prodotto. In questo senso, ormai da qualche anno, abbiamo visto nascere una gamma di prodotti che ha saputo affascinare e conquistare l’intera categoria di appassionati di notebook, grazie all’ibridazione tra due diverse tipologie di prodotto: stiamo parlando proprio dei notebook convertibili. Un notebook convertibile non è altro che un computer portatile dotato di display ruotabile sul proprio asse fino ad assumere la forma di un comune tablet. Un notebook convertibile è dunque dotato sempre e comunque di display touchscreen, che permette di essere utilizzato senza l’ausilio della tastiera, rendendosi così estremamente portatile e funzionale.

Scegliere quale notebook convertibile comprare, però, non è di certo un’operazione semplice: la quasi totalità dei produttori di computer portatili si sono ormai lanciati su questo proficuo mercato, e di conseguenza quest’ultimo si è presto saturato. Ciò che ne consegue è un senso di totale confusione da parte dell’utente, spaesato nello scegliere quale prodotto faccia più al caso suo. Ed ecco che qui interveniamo noi. Proprio su questa pagina abbiamo infatti deciso di elencarvi la nostra personalissima selezione dei migliori notebook convertibili attualmente presenti sul mercato.

Abbiamo selezionato per voi una serie notebook convertibili di diversa natura e taglio di prezzo. La selezione che troverete qui sotto sarà ovviamente organizzata in ordine di prezzo, dal notebook convertibile più economico a quello più prestante e dispendioso. Ognuno dei modelli che troveremo qui sotto, per natura, sarà dotato di un display touchscreen e sarà roteabile sul proprio asse fino a 360°: questo è garantito. Ad ogni modo troveremo modelli dotati di schede tecniche molto diverse: passeremo dai portatili più economici e compatti, dotati magari di soluzioni Intel Atom ai ben più grossi e dispendiosi notebook convertibili dotati degli ultimi processori Intel Core i5 o i7. In ogni caso abbiamo optato per le soluzioni più recenti, in modo tale da offrirvi solo ed esclusivamente prodotti freschi e in linea con le ultime necessità di mercato.

Troveremo dunque esemplari per tutti i gusti: dai notebook più semplici, facilmente trasportabili e utili per lo studio o semplicemente per la navigazione in rete, o la multimedialità, a modelli più completi, adatti anche in ambito professionale. Ognuno di questi dispositivi avrà un display touchscreen ed una particolare cerniera che permetterà al prodotto in questione di passare dalla modalità “notebook” a quella “tablet”, in men che non si dica. A questo punto la scelta sta a voi.