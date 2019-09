Notebook 600 Euro: come e quale scegliere

Notebook 600 euro: quale comprare

600 euro inizia ad essere un budget consistente da dedicare all’acquisto di un nuovo portatile. In questa fascia di prezzo possiamo trovare moltissimi PC di medio livello, dotati di componenti in grado di misurarsi senza problemi con tutti i software più comuni, senza rallentamenti o crash. Inoltre, stiamo parlando di prodotti discretamente longevi: scegliendo con attenzione, avrete un portatile che vi durerà per diversi anni prima di diventare obsoleto.

Ma che tipo di prodotti possiamo trovare guardando tra i notebook 600 euro? Dimentichiamoci le principali limitazioni tipiche dei laptop più economici: processori di fascia bassa come Celeron o vecchie APU AMD, storage limitato o RAM da pochi GB. Se per il vostro prossimo acquisto state pensando ad un notebook 600 euro, potete puntare a CPU di buon livello, dischi SSD e schermi a risoluzione Full HD.

Non avrete ovviamente performance da workstation, ma diciamocelo: la maggior parte di noi non utilizza il PC per processi pesanti. Le attività più comuni sono la navigazione web, l’utilizzo di Office, la riproduzione di musica e video. Un notebook 600 euro è una scelta perfetta per questo tipo di attività. Anche chi lavora o studia con il computer non avrà necessariamente bisogno di performance incredibili: per foto editing e blando video editing, per lo sviluppo web o software, molte delle configurazioni che troverete nelle prossime righe sono pienamente sufficienti.

Fatte dunque le doverose premesse, possiamo iniziare a presentarvi la nostra selezione dei migliori notebook 600 euro.