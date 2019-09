Notebook 500 Euro: come e quale scegliere

Notebook 500 euro: quale comprare

State cercando un notebook 500 euro? Vi sarà bastato un giro in rete per farvi capire di non essere soli: siete studenti alla ricerca di uno strumento di studio, nonni o genitori che desiderano fare un bel regalo per la promozione? Siete in procinto di sostituire un vecchio desktop con qualcosa di meno ingombrante e più reattivo, o insegnanti che vogliono sfruttare la Carta del docente per un nuovo portatile?

In ognuno di questi casi, avete un budget che vi consente di puntare a prodotti nettamente superiori rispetto ai notebook economici, con meno limitazioni rispetto ai modelli base. Certo, questo budget non ci permette di portare a casa Ultrabook top di gamma. Possiamo però affermare che con un notebook 500 euro avrete un PC in grado di cavarsela alla perfezione con tutti gli utilizzi più comuni, garantendovi anche una ottima longevità.

In questa guida abbiamo fatto innanzitutto una selezione dei modelli più validi a questo prezzo. Dal momento che ci troviamo in una fascia “borderline” tra i portatili di fascia bassa e media, è facile imbattersi in PC equipaggiati con componenti spesso inadatte e sovraprezzate. Non temete, perché vi aiuteremo noi: in questa guida troverete esclusivamente notebook 500 euro con a bordo processori di ultima generazione, con SSD e look moderno. Procediamo con la nostra selezione dei migliori portatili 500 euro, disposti in ordine crescente di prezzo.