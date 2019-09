Notebook 400 Euro: come e quale scegliere

Chuwi LapBook Plus

Iniziamo la nostra guida ai notebook 400 euro con un prodotto di un brand che sta facendo molto parlare di sé. Stiamo ovviamente riferendoci a Chuwi, azienda cinese che negli ultimi anni ha concesso di riconsiderare il concetto di “notebook economico”. Chuwi LapBook Plus è l’ultimo modello della casa che vuole stravolgere nuovamente le carte in tavola: in un corpo costituito da alluminio e magnesio troviamo incastonato un pannello da 15.6″ con risoluzione 4K.

Se siete svenuti, ci dispiace, ma è proprio così: il modulo che l’azienda è riuscita a produrre dispone dell’incredibile risoluzione di 3840 x 2160 pixel, pur tenendo il costo finale del prodotto decisamente contenuto. Questo è l’ideale per poter fruire serie TV e film a piena risoluzione, nonché per chi lavora con foto o video in generale. Sul corpo troviamo inoltre una tastiera retroilluminata e un ampio trackpad.

Ma cosa c’è all’interno? A muovere il tutto troviamo un processore Intel Atom X7-E3950, un processore quad-core serie Apollo Lake che è in grado di raggiungere i soli 2.0 GHz di potenza. Non potrete dunque svolgerci attività pesanti ma solo estremamente basilari, preservando così l’autonomia già messa decisamente a repentaglio dal pannello 4K. Associati troviamo inoltre ben 8 GB di RAM DDR4 e uno storage SSD da 256 GB espandibile via un secondo modulo M.2.

La dotazione di porte è minima: troviamo una USB 3.0, una USB 2.0, jack audio, lettore micro SD, microHDMI e alimentazione DC. Assente purtroppo il nuovo ingresso Type-C per qualsiasi utilizzo. Ad alimentare il tutto troviamo un modulo batteria da 36.5 Wh, il quale garantisce fino a 9 ore ad utilizzo ridotto, e fino a 5 ore in riproduzione video. Sicuramente il primo notebook 400 euro 4K in assoluto.