Notebook 17 pollici: come e quale scegliere

Notebook 17 pollici: quale comprare

Dimenticate gli Ultrabook, supersottili e leggerissimi. Un notebook 17 pollici è per definizione un prodotto che sa farsi notare prima di tutto per le sue dimensioni. Nonostante con il passare degli anni anche questa particolare categoria di prodotti abbia beneficiato di un design più compatto, i notebook 17 pollici rimangono device da utilizzare prevalentemente alla scrivania. Il loro peso e il loro ingombro li rendono difficili da trasportare in modo agevole. Allo stato attuale delle cose, sarà quantomeno necessario procurarsi uno zaino apposito che riesca ad ospitarne uno senza problemi.

D’altra parte, l’esperienza d’uso che offrono è difficilmente paragonabile a quella di un 13 pollici compatto. Il grande display, soprattutto se ad alta risoluzione, è perfetto per l’editing di immagini, per giocare, o la fruizione qualsiasi tipo di contenuto multimediale. I notebook 17 pollici nella maggior parte dei casi sono dotati di una tastiera completa che include il tastierino numerico, un ottimo boost alla vostra produttività. Ma soprattutto, l’ampio telaio è in grado di ospitare componenti hardware anche di ottimo livello (come schede grafiche dedicate): lo spazio a disposizione fa sì che la dissipazione del calore risulti comunque agevole.

Nella nostra guida troverete diversi modelli: cosa farete con il vostro nuovo computer? Se volete sfruttare il grande schermo di un notebook 17 pollici sopratutto per guardare film o serie su Netflix, potete tranquillamente orientarvi su uno tra i più economici. Considerando però che, a differenza di portatili dalle dimensioni più tradizionali, difficilmente troverete modelli validi a meno di 400-500 euro. Se invece le vostre priorità sono il gaming o l’uso professionale di programmi di grafica o video editing, sarà necessario guardare a qualche configurazione più avanzata.

Non solo i notebook 17 pollici più costosi di questa guida equipaggiano display di qualità superiore, ma sono soprattutto dotati di hardware (CPU e schede video) di alto livello, che ben si presterà a supportarvi nei task più impegnativi. Scopriamo i migliori notebook 17 pollici, in ordine di prezzo.