Notebook 12 pollici: scopriamo i migliori sul mercato

Notebook 12 pollici: quale comprare

In effetti i notebook 12 pollici non sono così comuni. Se siete interessati a questo formato abbastanza inusuale, è possibile che non abbiate trovato una vasta scelta a disposizione. Tra i modelli più compatti a primeggiare sono i 13 pollici e, oppure i 10 pollici, si punta a ibridi tra notebook e tablet (come quelli che trovate nella nostra guida ai notebook 2-in-1). Ma non preoccupatevi: se siete convinti di volere un notebook 12 pollici, questa guida viene in vostro aiuto per aiutarvi a individuare i modelli migliori.

Nonostante non siano tantissimi, troverete portatili di diverse fasce di prezzo. Se desiderate un notebook 12 pollici senza eccessive pretese, magari solo per navigare sul web, inviare qualche mail o guardare dei filmati durante un viaggio, non occorre investire cifre enormi. Troverete modelli a meno di 500 euro, ideali sopratutto se dovete comprare un portatile per un ragazzo che lo porterà nello zaino, o magari per uno studente universitario che ha bisogno di una macchina per prendere appunti a lezione.

I notebook 12 pollici dal prezzo più elevato invece, appartengono ad una categoria che molto spesso si avvicina a quella degli Ultrabook. Se state cercando un computer di ottimo livello, sia per costruzione, sia per specifiche hardware, occorrerà un esborso maggiore. Come sempre, le domande fondamentali a cui occorre rispondere sono: qual è il mio budget? Ma soprattutto, cosa voglio fare con il mio nuovo notebook 12 pollici? Dopo di che, potrete scegliere tra i modelli che abbiamo selezionato il migliore per le vostre esigenze.