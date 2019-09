Notebook 11 pollici: ecco i migliori nella nostra selezione

Notebook 11 pollici: quale comprare

Perché scegliere un notebook 11 pollici? Non si tratta di un formato così popolare: nella categoria degli ultraportatili, soprattutto se si parla di notebook 2 in 1, a spopolare è soprattutto la dimensione da 10 pollici. Se invece si intende puntare a delle macchine più classiche, seppure facili da trasportare, l’ideale è guardare ai notebook 13 pollici.

Ma sono diversi i motivi per preferire un notebook 11 pollici: in cima alla lista, comodità e versatilità. Grazie alle loro dimensioni hanno un peso contenuto, che difficilmente supera il chilo e mezzo. Possono essere facilmente trasportati, in borsa o nello zaino, e tirati fuori per ingannare il tempo o per lavorare durante un viaggio. In particolare, se desiderate un portatile da sfruttare prevalentemente lato multimedia, vi consigliamo di orientarvi su un convertibile, che potrete utilizzare, ripiegato, come se fosse un tablet.

I notebook 11 pollici sono perfetti anche per gli studenti: se non dovete utilizzare software particolarmente pesanti, per sarebbero necessari PC dalle ottime schede tecniche, potete scegliere uno dei modelli di fascia media presentati in questa guida. Per prendere appunti, navigare sul web o controllare le mail, vanno tutti più che bene.

Certo, uno schermo da 11 pollici potrebbe risultare un po’ piccolo. Se vi siete orientati su questo formato per privilegiare la portabilità, ma avete comunque bisogno di utilizzare il device anche alla scrivania, un’ottima soluzione è quella di collegare il PC a un display esterno. Ricordate poi che, allo stato attuale, i notebook 11 pollici non sono dotati di hardware eccessivamente performanti: se puntate al multitasking spinto, all’utilizzo di software professionali pesanti o al gaming, forse occorre considerare un’altra categoria di prodotti. E adesso, dopo questa doverosa premessa, veniamo alla nostra guida: ecco i migliori notebook 11 pollici che abbiamo selezionato per voi.