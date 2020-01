Come assemblare un PC: il miglior mouse

Miglior mouse: quale scegliere

Compiere una scelta può essere davvero difficile. È infatti presente una quantità colossale di tipi diversi di mouse. Nella nostra guida troverai una chiara distinzione fra le varie tipologie di prodotti, fornendovi le chiavi di lettura necessarie per scegliere la periferica perfetta per il tuo budget. Dunque come scegliere il miglior mouse? Andiamo ad approfondire il tutto qui sotto.

Partiamo prima di tutto dalla più chiara ed evidente distinzione. Mouse e tastiera possono essere provvisti di cavo (wired) o senza fili (wireless). Entrambi hanno i loro pro e contro, vediamo quali sono. Le periferiche con filo sono prevalentemente USB con una strettissima minoranza di dispositivi PS/2 (niente a che vedere con la console!), un connettore datato ed obsoleto ma ancora usato in buona parte dei PC desktop.

Mouse wireless (senza fili)

Per quanto riguarda le periferiche senza fili, possono essere provviste di un ricevitore USB oppure semplicemente Bluetooth. La differenza sta nell’associazione dei dispositivi: mentre una normale periferica wireless può essere utilizzata esclusivamente tramite il ricevitore USB associato, una periferica Bluetooth può collegarsi ad un qualsiasi dispositivo provvisto di questa tecnologia. In pratica nel primo caso troviamo prodotti dedicati a computer fissi che tendenzialmente non sono predisposti al Bluetooth, mentre la seconda opzione potrà essere collegata ad un qualsiasi dispositivo compatibile, come tablet o smartphone, senza la necessità di accessori aggiuntivi.

Inoltre, il ricevitore USB è utilizzabile su un solo computer alla volta, dovendo necessariamente tenerlo collegato al dispositivo in uso. Fate attenzione durante gli spostamenti, poiché persa questa piccola pennetta USB, le periferiche ad essa abbinate saranno inutilizzabili (nel più dei casi). Al contrario, le periferiche Bluetooth possono passare da un dispositivo all’altro in modo relativamente più confortevole, dopo una configurazione iniziale. Di contro abbiamo una connettività talvolta problematica vista la riconnessione non automatica in caso di perdita del segnale. Problemi che dipendono da modello a modello, ma che la recente revisione Bluetooth 4.1 promette di risolvere.

Per dispositivi non provvisti di Bluetooth è possibile acquistare un adattatore, ma nonostante il prezzo sia accessibile rappresenta comunque una bella fetta del totale, specialmente se volete accoppiare periferiche economiche. Per questo motivo le periferiche wireless con ricevitore USB sono ideali per chi vuole a fare a meno dei cavi in una configurazione desktop, mentre le periferiche Bluetooth sono perfette per la mobilità o per dedicarsi alla scrittura su tablet o smartphone.

Che differenza fa il filo?

Tornando però alla nostra iniziale domanda, la differenza principale tra filo e wireless è la necessità di inserire una batteria in quest’ultimo tipo. Le periferiche senza filo possono essere estremamente comode e vantare un certo stile, al costo però di avere la scocciatura di tanto in tanto di ricaricare la batteria. Certi modelli più avanzati integrano al loro interno una batteria ricaricabile simile a quella di uno smartphone, permettendo di ricaricarla tramite un cavo USB modulare collegato al PC. In pratica, quando necessario, sarà possibile utilizzare la periferica con il cavo e allo stesso tempo ricaricare la batteria interna. Ma non fatevi troppi problemi, qualsiasi periferica wireless sarà in grado di tenere il passo per settimane (a seconda del tipo e dell’utilizzo). Se però vuoi eliminare del tutto questa seccatura sapete a dove guardare.

Passiamo invece ad un analisi più ravvicinata delle due periferiche interessate, cercando di capire cosa determina effettivamente il miglior mouse.

Mouse ottico e mouse laser

I mouse odierni si suddividono in due macrocategorie: mouse ottico e mouse laser. Partiamo dalla prima tipologia, i mouse ottici possono vantare delle ottime caratteristiche ad un costo accessibile, con lo svantaggio di non poter essere utilizzato su superfici riflettenti. Sono caratterizzati da una luce tipicamente rossa nei pressi del sensore e con molta probabilità avrete già impugnato uno di questi modelli. D’altro canto i mouse a laser potranno essere adoperati su pressoché qualsiasi superficie con l’aggiunta di avere una sensibilità massima superiore (DPI), ideale per lavori di estrema precisione.

Quest’ultima caratteristica ne definisce anche il principale svantaggio: l’imprecisione maggiore durante le varie velocità dei movimenti, data dalle eccessive informazioni raccolte dal sensore. Ciò vuol dire che muovendo rapidamente il mouse il sensore riprodurrà un’inconsistenza maggiore nella precisione rispetto alle periferiche ottiche. Si tratta di un tecnicismo probabilmente impercettibile se non tramite test approfonditi, ma che rappresenta comunque una differenza fra le due tipologie. I mouse a laser saranno inoltre più sensibili a polvere e residui e generalmente costeranno un premium. Tutto sommato i due tipi di mouse si equivalgono per un normale utilizzo del PC, per questo motivo la nostra scelta oscillerà verso i più economici mouse ottici.

Queste sono le caratteristiche essenziali di un mouse, ma un prodotto può essere contraddistinto da altri numerosi particolari. Potremo infatti prendere in considerazione l’impugnatura del mouse, il numero di tasti a disposizione, la posizione di questi tasti e la sensazione del click, ma anche la rigidità della rotellina, il peso complessivo o la presenza di un software per la personalizzazione di tasti e look. Insomma, un mondo di caratteristiche che lascia a voi la scelta di miglior mouse. Andiamo quindi a vedere la nostra selezione.