Mouse pad gaming: come e quale scegliere

Mouse pad gaming: quale comprare

Fortunatamente la selezione di un mouse pad gaming non è complessa come potrebbe essere la selezione di un monitor da gaming; non vi sono infatti moltissimi aspetti da considerare quando si deve andare a scegliere che tappetino acquistare. Ogni mouse pad gaming che andremo a suggerirvi adempie infatti allo stesso ruolo, ovvero fornire una superficie omogenea che massimizza la precisione del sensore ottico del mouse. Un’altra ragione per cui questa tipologia di prodotto è assolutamente consigliatissima è data dal fatto che grazie al mouse pad proteggerete tanto la periferica quanto la superficie d’appoggio dall’usura dovuta all’attrito, evitando quindi di consumare i gommini del mouse o – peggio ancora – segnare il piano su cui usate il mouse.

Un’ultima nota che ci tengo a precisare, prima di iniziare a spiegare il tutto, è che in questo articolo non inseriremo mouse pad gaming classificabili come “di fascia alta”. Il motivo dietro a questa scelta è molto semplice: non riteniamo – vista la immensa diversità di prezzo con un guadagno solamente estetico – che un tappetino per il mouse dotato di illuminazione RGB o feature avanzate sia davvero degno di essere suggerito, e piuttosto che andare contro la nostra filosofia estremamente legata al rapporto qualità/prezzo abbiamo dunque deciso di non evidenziarli.

Le (poche) ma importanti caratteristiche da guardare

Sebbene non vi sia quasi nessuna differenza fra mouse pad gaming oriented e le versioni “normali”, vi sono comunque un paio di fattori da considerare. Un tratto essenziale per definire “da gaming” un tappetino è la sua capacità anti-scivolo, davvero fondamentale per evitare di perdere il controllo del mouse quando lo spostiamo freneticamente nelle situazioni più concitate. Una volta stabilito che i migliori tappetini mouse gaming servono a garantire una presa salda sulla superficie dove lo poggiate, è importante anche stabilire se sia o meno costruito impiegando materiali idro-repellenti, perché un tappetino per mouse bagnato non garantisce una superficie omogenea (oltre a diminuire potenzialmente la longevità del prodotto).

Ultima ma non ultima qualità da valutare è la dimensione del mouse pad gaming. Questo aspetto è sicuramente la caratteristica che più risulta determinante nella scelta dei migliori tappetini mouse gaming per il proprio caso specifico, ma per quanto sia appunto a discrezione dell’utente noi sconsigliamo l’acquisto di qualsiasi tappetino troppo piccolo. Se si vuole compiere movimenti precisi quando si gioca è sconsigliabile – almeno il più delle volte – usare un settaggio del sensore ottico del mouse superiore ai 1.500 DPI, quindi dovremo “sbracciare” non poco per ruotare la visuale e per consentirci di farlo i migliori tappetini mouse gaming non hanno dimensioni inferiori ai 300 x 250 mm.