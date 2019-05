Mouse gaming: come e quale scegliere

Mouse gaming: quale comprare

I fattori che abbiamo considerato per determinare che mouse suggerirvi sono diversi fra loro, ma fra questo uno spicca per importanza: ergonomia. I mouse che vi suggeriamo sono assolutamente ergonomici, per evitare di causare stress inutile alle dita ed al polso, ma questo non basta a renderli comodi. Alcuni mouse, infatti, vanno impiegati “a palmo disteso” mentre altri richiedono una posizione della mano più “ad artiglio”. Noi vi indicheremo ovviamente modello per modello questi punti, perciò teneteli in considerazione durante la lettura, però i modelli di oggi tendono ad accomodare un po’ tutte le tipologie di impugnatura quindi questo fattore raramente è discriminante.

Il sensore ottico e le sue caratteristiche

Passando ora a funzionalità non legate all’ergonomia, fra queste spicca decisamente la qualità del sensore ottico. Il DPI (Dots Per Inch) è un fattore importante nella scelta del prodotto ed indica il livello di sensibilità minima/massima raggiungibile dal sensore. La maggior parte dei giocatori mantiene una sensibilità inferiore ai 1.500 DPI, quindi spesso è più importante guardare quale sia il valore minimo piuttosto che quello massimo; evitate prodotti che non offrono sensibilità inferiore ai 600 DPI.

Un altro elemento potenzialmente importante da considerare è il polling rate (la frequenza d’aggiornamento per la registrazione degli input). Questo però oramai ammonta a 1.000 Hz in quasi ogni periferica e dunque è più importante controllare che sia effettivamente quello il valore proposto piuttosto che cercare altri valori. questo un aspetto in cui quasi ogni mouse è valido.

Che differenza c’è fra un mouse cablato ed uno wireless?

Un mouse da gaming per definizione è cablato, non wireless. Questa è sicuramente la maniera più semplice di chiarire il dilemma. Detto ciò, è assolutamente possibile giocare con un mouse senza fili ma per convenzione sono considerati inferiori e le motivazioni sono due. La prima è l’input lag, ovvero il tempo che passa da quando il mouse manda il segnale a quando il computer lo riceve, che per forza di cose sarà sempre più o meno inferiore a quello di un mouse cablato. Con l’avanzare degli anni il gap chiaramente si è ridotto, e già oggi sono disponibili soluzioni che si avvicinano ad eguagliare la velocità di trasmissione delle opzioni cablate (specialmente nei modelli Logitech).

Detto ciò, il secondo problema è “insormontabile”, e riguarda la presenza di un’autonomia della batteria. Dover arrestare la propria esperienza videoludica a causa di batterie scariche è ancora oggi una delle cose più irritanti che possano accadere nel mondo del gaming. Sono state create soluzioni a questo problema, come quella di cui vi parliamo nella nostra recensione di Logitech G Power Play, ma il costo è ancora troppo proibitivo per giustificarne l’acquisto. In futuro tutto sarà senza fili, o almeno così si dice solitamente, ma nel frattempo per la maggioranza assoluta delle casistiche il mouse da gaming è preferibile cablato.

Funzionalità aggiuntive

Infine, in un mouse di fascia media ed alta (ma non solo) è importante sapere cosa ci si può aspettare in più oltre al minimo indispensabile, che per evitare ogni fraintendimento sono le seguenti cose: pulsante destro e sinistro, rotella e – soprattutto – due tasti laterali. Nessun mouse privo di tasti laterali può infatti essere considerato “da gaming”; la loro presenza è infatti troppo utile e dona un gap di versatilità immenso rispetto alle loro controparti non da gaming.

Detto questo, però, vi è una pletora di funzioni che possono essere offerte in un mouse da gaming per arricchire l’esperienza di gioco. Dai pesetti removibili alla presenza di aree gommate per migliorare il grip, dalla inclusione di una memoria interna per salvare profili alla possibilità di cambiare attivamente l’ergonomia del prodotto. Un buon mouse da gaming può davvero portare moltissime opzioni sul tavolo, anzi, sul mouse pad gaming. Il consiglio più spassionato che possiamo darvi è di valutare bene che feature aggiuntive offre il prodotto, così da capire se è in grado di potenziare la vostra esperienza.