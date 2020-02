Miglior monitor per PC: ecco come e quale scegliere

Miglior monitor PC quale comprare

I monitor per PC sono tipicamente dei pannelli LCD dotati di retro-illuminazione LED, l’attuale tecnologia più affermata nella produzione di questi prodotti. Presentano una lunga lista di caratteristiche tecniche che possono essere talvolta di difficile lettura. Sono infatti disponibili numerosi modelli sulle più disparate fasce di prezzo.

Tendenzialmente i monitor non verranno cambiati spesso nel corso del tempo. Per questo motivo consigliamo di spendere qualcosina in più se avete esigenze particolari. Lo stesso ragionamento vale in special modo per la scelta del miglior alimentatore PC e dei migliori case PC, componenti che non influenzano in maniera diretta la performance del sistema, ma che, se tutto va bene, ci porteremo appresso nel corso di upgrade al PC.

Prima di tutto, una caratteristica da non sottovalutare è la dimensione del monitor, rappresentata dalla diagonale in pollici da uno spigolo all’altro. Ad oggi troviamo facilmente soluzioni entry-level che partono da circa 22″, ma consigliamo comunque di evitare l’acquisto di monitor sotto i 21″, che cominciano a diventare davvero stretti per gli attuali standard.

Risoluzione

Parliamo ora della risoluzione, sicuramente l’aspetto più rilevante e discusso di un monitor. La risoluzione è il numero di pixel presenti, dei piccolissimi quadrati in grado di cambiare colore che complessivamente compongono il display. Più sarà alto il loro numero, più l’immagine sarà dettagliata. Esistono una moltitudine di risoluzioni, cerchiamo di fare chiarezza su quelle più utilizzate al giorno d’oggi.

Full HD (FHD): composto da un numero di pixel di 1920 x 1080, anche detto 1080p; una risoluzione dai dettagli soddisfacenti e l’attuale standard.

(FHD): composto da un numero di pixel di 1920 x 1080, anche detto 1080p; una risoluzione dai dettagli soddisfacenti e l’attuale standard. Quad HD (QHD): composto da un numero di pixel di 2560 x 1440, anche detto 1440p o 2K; un incremento del circa 80% rispetto alla più comune risoluzione Full HD.

(QHD): composto da un numero di pixel di 2560 x 1440, anche detto 1440p o 2K; un incremento del circa 80% rispetto alla più comune risoluzione Full HD. Ultra UHD (UHD ): composto da un numero di pixel di 3820 x 2160, conosciuto come 4K oppure 2160p; una risoluzione molto vociferata che può vantare quattro volte i il numero di pixel del Full HD.

Queste risoluzioni sono strutturate intorno allo standard 16:9 attualmente l’aspect ratio più diffuso. In pratica, questa caratteristica definisce la forma del display, rappresentando una stessa forma rettangolare a prescindere dalla risoluzione utilizzata. Questo aiuta in particolar modo a visualizzare i contenuti in maniera analoga su qualsiasi display. Sono comunque presenti altre varianti, parte delle quali citeremo in seguito, ma che sono di fatto una minoranza.

Risoluzione e polliciaggio sono strettamente legate, visto che insieme definiscono la densità dei pixel. Più grande sarà la dimensione del monitor, più i vantaggi della risoluzione verranno a meno. Proprio per questo è consigliabile affiancare ad un voluminoso aumento del polliciaggio anche un miglioramento sul fronte della risoluzione.

Qualità del colore

Ma la risoluzione non è tutto per il miglior monitor PC. Nonostante sia imprescindibilmente un miglioramento dal punto di vista tecnico, una risoluzione più alta non porterà sempre i vantaggi sperati. Questa infatti è solo il numero di pixel e non la loro qualità. In che senso qualità? In questo caso parliamo di spazio colore, una specifica che indica quante variazioni di colori può visualizzare un display. Attualmente lo standard è l’sRGB, ma sentiamo sempre più parlare di HDR, una netta evoluzione da questo punto di vista. L’industria ci aveva visto chiaro in questa situazione ed infatti i più giovani monitor 4K sono spesso accompagnati da una profondità di colore superiore ed un più ampio spazio colore, il tutto sotto la dicitura UHD.

Tipo di pannello

La qualità di un monitor è dettata a grandi linee dal tipo di pannello utilizzato. Generalmente si tratta di TN, IPS o VA, insieme ad altre sotto-varianti. In sintesi i pannelli TN vantano una responsività maggiore, a scapito della qualità dell’immagine e degli angoli di visione. Essendo la tecnologia più vecchia ed approvata, è anche la più economica. Questo tipo di monitor sarà perciò l’ideale per prodotti entry-level o per coloro focalizzati in particolar modo sul gaming.

Al contrario, i pannelli IPS vantano una rappresentazione più fedele dei colori e degli eccellenti angoli di visione, a scapito della responsività. Ne beneficeranno i professionisti che hanno bisogno di un’alta accuratezza dei colori, ma saranno ottimi per godersi a pieno film e serie TV o per un gaming più rilassato ed immersivo. Il costo in questo caso è superiore, ma i vantaggi sono innegabili. La differenza è infatti molto evidente anche a prima vista: i monitor IPS sapranno offrire un contrasto migliore e dei colori molto più vivi.

Infine i pannelli VA sono una via di mezzo fra TN ed IPS, offrendo parte dei vantaggi di uno e dell’altro, senza eccellere in nessuno dei due. In compenso questo tipo di monitor riuscirà a riprodurre dei neri più “veri”, una mancanza di cui risentono molto i pannelli IPS.

Velocità di aggiornamento

Parlando di responsività, il refresh rate ed il tempo di risposta (60 Hz e 5 ms per esempio) sono caratteristiche molto importanti che vanno però ad interessare prevalentemente i gamer, vi rimandiamo perciò alla nostra guida miglior monitor gaming. Lo stesso ragionamento vale per le sigle G-Sync di Nvidia e FreeSync di AMD; tecniche allo scopo di migliorare l’esperienza di gioco.

Troviamo infine una distinzione nell’aspect ratio. I monitor possono essere di una forma più allungata orizzontalmente che viene chiamata Ultra Wide. Utilizzano un rapporto a 21:9 contro i più comuni monitor e TV a 16:9. Rappresentano un’ottima alternativa alle configurazioni multi-monitor, sono pertanto l’ideale per la produttività. D’altro canto però i contenuti audiovisivi sono realizzati in primis per il più popolare aspect ratio a 16:9, che riusciremo a visualizzare su un monitor Ultra Wide con la pecca di avere dei bordi verticali su entrambi i lati dello schermo. Non è il massimo, ma il supporto per questo formato si sta espandendo sempre più e non è difficile trovare contenuti realizzati a pennello per i monitor 21:9. Sicuramente una soluzione più che valida se volete uscire dalla monotonia dei monitor a 16:9.

Altre caratteristiche importanti potrebbero però trovarsi all’esterno del pannello in sé, come la qualità costruttiva complessiva del monitor, la possibilità di regolare altezza e angolazione o più semplicemente il numero di entrate video. Caratteristiche vincolate però alle vostre personalissime esigenze, valutate bene su cosa investire.

Detto questo, andiamo a vedere la nostra selezione di miglior monitor PC suddivisa per risoluzione e fascia di prezzo.