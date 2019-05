Miglior monitor IPS gaming: i migliori modelli per ogni fascia di prezzo

Miglior monitor IPS gaming: come scegliere quale comprare

Prima di andare a parlare nello specifico degli aspetti più importanti da considerare quando si è alla ricerca di un monitor pensato per videogiocare, è importante fare una piccola premessa. Affinché uno schermo risulti adeguato ed efficiente può vantare numerose combinazioni di formati e dimensioni, ma per evitare di acquistare qualcosa di insufficiente il nostro consiglio è evitare a prescindere prodotti inferiori ai 21″ in formato 16:9 o 24″ se ultra-wide.

Formati e risoluzioni

Il primissimo aspetto da guardare in qualsiasi monitor è la risoluzione in rapporto al taglio del prodotto. Uno schermo Full HD, ad esempio, avendo una risoluzione di appena 1920 x 1080 pixel sicuramente non dovrà essere troppo grande (non più di 27″) altrimenti l’immagine apparirebbe come poco definita. Se si parla di un prodotto 2K o 4K, invece, stare sopra i 27″ è più raccomandabile, dato che solamente superando questa soglia si inizia veramente a cogliere i benefici dati dalla maggiore risoluzione. L’unico vero limite – oltre al budget – è dato dalla tipologia di GPU che è presente nel vostro computer, dato che videogiocare a risoluzioni esose come 3840 x 2160 (o 4K) serve un PC davvero molto potente.

Un monitor da gaming può avere diversi rapporti tra larghezza ed altezza dello schermo, e sebbene 16:9 sia il più diffuso potrebbe non essere necessariamente il più adatto al vostro caso. Chi vuole il miglior monitor IPS gaming solitamente è alla ricerca di un’esperienza videoludica con un taglio qualitativo superiore alla media, ed una delle specifiche che più è in grado di offrire “qualcosa di diverso” rispetto all’esperienza canonica è acquisire un prodotto in formato ultra-wide. Attenzione, non stiamo avvisandovi di non acquistare prodotti in 16:9, essendo questi ancora molto indicati per il gaming online; stiamo dicendo che se desiderate un’esperienza innatamente più coinvolgente e quasi di stampo cinematico potreste considerare anche l’acquisto di un monitor ultra-wide.

Tipologia di pannello e refresh rate

Essendo questo un’articolo pensato per aiutarvi a trovare il miglior monitor IPS gaming chiaramente non saranno presenti prodotti dotati di pannelli TN (Twisted Nematic) o VA (Vertical Alignment). Detto questo, però, ci teniamo a dare una brevissima ripassata per spiegare quale sia la ragione che dovrebbe spingervi ad acquistare un monitor IPS. I pannelli IPS sono focalizzati sull’offrire una qualità cromatica ed una resa dei neri superiore sacrificando un po’ il tempo di risposta, venendo dunque incontro ai giocatori più orientati all’ambiente single-player o comunque che favoriscono giochi dove la componente PvP competitiva non è al cuore dell’esperienza. In questo tipo di situazioni, infatti, se il tempo di risposta è di 5 millisecondi (ms) invece che 1 ms non si noterebbe nessuna differenza significativa.

L’altra qualità molto importante da valutare nel pannello è il suo refresh rate, valore misurato in Hz che indica la quantità massima di fps (frames per second) rappresentabili fisicamente ogni secondo dal pannello. Nel vostro caso specifico, ovvero “persone in cerca del miglior monitor IPS gaming per le proprie esigenze”, sicuramente questo valore non avrà un’importanza paragonabile a quella della risoluzione ma ciò non significa che non risulti comunque apprezzabile mettere mano su un display con un refresh rate superiore al canonico 60 Hz. Maggiore è questo valore, maggiore risulterà la fluidità dell’immagine, ma starà a voi giudicare in base alla potenza della propria configurazione se valga o meno la pena andare ad acquistare uno schermo superiore ai 60 Hz; un monitor 4K da più di 60 Hz, ad esempio, sarà difficilmente sfruttabile se non si è dotati di una scheda video gaming di fascia altissima.

Eventuali feature aggiuntive da cercare

Una volta guardare quelle che sono le specifiche tecniche in senso stretto, è tempo di passare a valutare l’eventuale inclusione di elementi che possano potenziare la nostra esperienza videoludica. Tra le più utili spicca sicuramente il contrasto dinamico, opzione grafica che permette allo schermo di alzare la luminosità in aree dello schermo più buie così da facilitare la visione in queste aree. Non sempre questa opzione è apprezzata dagli utenti, offrendo sì un aiuto visivo ma peggiorando la qualità dell’immagine in quelle situazioni specifiche, però fortunatamente è attivabile a piacimento quindi è sufficiente spegnerla se non la si desidera.

Un’altra funzione davvero utile, specialmente per potenziare il framerate nei nostri giochi, è la tecnologia Nvidia G-Sync o la sua controparte meno efficace di AMD, chiamata FreeSync. Entrambe queste tecnologie aiutano l’utente consentendo al processore integrato del monitor di prendersi a carico la gestione della sincronizzazione verticale dei frame, opzione grafica che previene il fastidiosissimo tearing (o sovrapposizione) dei frame quando si muove rapidamente la schermata. Levando dalla GPU quest’onere, sia il FreeSync che il G-Sync permettono indirettamente alla scheda video di avere più spazio libero per renderizzare i frame, alzando quindi il framerate più o meno considerevolmente. Davvero utile, quindi, per chi ha una scheda video di fascia media o medio/alta per offrire una maggiore stabilità al proprio framerate.