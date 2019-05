Miglior monitor gaming: come e quali scegliere

Miglior monitor gaming: quale comprare

Nonostante non vi siano moltissimi punti da considerare prima dell’acquisto, non si può assolutamente essere negligenti se si vuole avere la certezza di acquistare un prodotto valido. Anzitutto bisogna tenere a mente che i monitor gaming oriented sono disponibili in vari formati e numerose configurazioni.

Una delle primissime caratteristiche da considerare di un display (prima ancora di guardarne risoluzione e tecnologie presenti) è la dimensione, ovvero la diagonale in pollici da uno spigolo all’altro del monitor. Una regola approssimativa che vi consigliamo di seguire è questa: evitate di comprare monitor 16:9 più piccoli di 23″. Per i monitor gaming 21:9, invece, vi suggeriamo di optare per 25″ o più. Seguendo questo suggerimento eviterete di trovarvi con uno schermo inadatto alla corrispettiva risoluzione.

Scegliere le giuste dimensioni in base alla risoluzione

Altro punto fondamentale da tenere a mente è che con l’aumentare della risoluzione massima conviene aumentare anche la dimensione del display. Uno schermo con risoluzione di 3840 x 2160 non ha molto senso se è grande appena 24″, mentre un pannello 1920 x 1080 HD già a 27″ inizia a diventare piuttosto grande ed andando oltre l’immagine diverrebbe inutilmente “pixellosa“, ovvero poco dettagliata.

Bisogna considerare anche che più alta è la risoluzione, più diventa impostante avere una combo CPU/GPU potente e di ultima generazione, quindi comprare monitor 3840 x 2560 se poi la GPU non è in grado di far funzionare fluidamente i giochi a quella risoluzione e la CPU causa un effetto “collo di bottiglia” non è consigliabile, anzi, è un vero e proprio spreco di soldi.

Pannello IPS, VA o TN: cosa cambia e quale scegliere

Sebbene gli schermi possano sembrare a prima vista pressoché identici fra di loro, se non per taglio e risoluzione, vi sono in realtà differenze considerevoli che andranno ad influenzare radicalmente le sue prestazioni. Ciascuna di queste è strettamente legata alla natura del pannello, che può appartenere ad una di tre macro-categoria: IPS (In-Plane Switching), VA (Vertical Alignment) o TN (Twisted Nematic). Queste nomenclature stanno a rappresentare le diverse tecnologie adottate da singoli pixel per cambiare colorazione e luminosità, e possono essere identificate in questa maniera.

I modelli IPS offrono un tempo di risposta (tempo richiesto da ogni pixel per cambiare colore) leggermente più alto, nell’ordine dei 4-5 ms, ma vantano ottimi angoli di visuale (quanto facilmente si può guardare lo schermo senza che questo sia perfettamente perpendicolare all’asse di visione) ed una resa cromatica (quanto belli sono i colori) considerevolmente migliore della competizione. Le soluzioni TN offrono invece pregi e difetti diametralmente opposti, mentre i prodotti VA fungono da punto intermedio fra IPS e TN. A seconda delle vostre preferenze e gusti potreste preferire una soluzione rispetto alle altre, ma per spiegarvi in maniera facile per quale optare vi offriamo questa semplice “regola”. Se giocate esclusivamente a giochi online PvP dove i tempi di reazione sono essenziali (picchiaduro, MOBA, FPS…) i modelli TN sono i più indicati, ma se non è questo il vostro caso allora un modello IPS o VA è ciò che farà al caso vostro.

Il refresh rate

Un altro aspetto fondamentale da tenere a mente per determinare la fluidità dell’immagine, i cui benefici sono forse ancor più evidenti del tempo di risposta, è il refresh rate. Questo altro non è se non la frequenza d’aggiornamento delle immagini a schermo misurata in in MHz, e si traduce all’atto pratico nella quantità massima di frame che può fisicamente rappresentare uno schermo ogni secondo (dunque i cosiddetti fps).

Contrariamente a qualche anno fa, oggi come oggi 60 Hz nel mondo del PC gaming sta diventando, per mancanza di migliori termini, il “minimo indispensabile”. Non c’è assolutamente nulla di sbagliato nell’acquistare un monitor da 60 Hz, però se si desidera comprare qualcosa di più al passo coi tempi i pannelli in grado di raggiungere i 75 Hz e 144 Hz stanno pian piano soppiantando i 60 Hz. Il maggiore numero di frame al secondo rende l’immagine ben più fluida, migliorando i tempi di reazione del giocatore, però ovviamente anche in questo caso è essenziale avere una GPU potente e prestante per poter veramente sfruttare questa caratteristica.

Nvidia G-Sync ed altre feature aggiuntive

Infine, oltre alla quantità e tipologia di porte presenti, l’ultimo fattore importante da considerare è la presenza o meno della tecnologia proprietaria di Nvidia chiamata G-Sync (o FreeSync se siete muniti di scheda video AMD). Grazie a questa tecnologia otterremo un vantaggio a livello prestazionale su qualsiasi PC con GPU che supportano questa funzione. La motivazione è semplice: il monitor da gaming si prenderà in carico di gestire la sincronia verticale dei frame al posto della scheda video.

Questa funzione solitamente viene venduta a caro prezzo, aumentando sostanzialmente l’esborso richiesto per portarsi a casa il monitor in questione, ma è un investimento che ha assolutamente risultati concreti e tangibili sulle performance di ogni gioco. L’ausilio del V-Sync – essenziale per ridurre i fenomeni di tearing e la presenza di artefatti a schermo – è una delle funzionalità grafiche che richiedono più risorse di calcolo dalla GPU e togliere il V-Sync completamente dall’equazione libera tantissimo carico alla scheda video.