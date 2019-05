Monitor gaming economico: come e quale scegliere

Monitor gaming economico: quale comprare

Indubbiamente il monitor è un elemento essenziale per poter anche solo sfruttare il proprio PC, inoltre per questioni logistiche è anche – assieme al case gaming – la componente hardware che viene riciclata più spesso quando si passa da una configurazione alla successiva. Se non si hanno particolari pretese inoltre, come giocare a risoluzione 4K o prendere un monitor curvo gaming oriented, un “normalissimo” monitor gaming economico con risoluzione Full HD è più che sufficiente per soddisfare le esigenze di praticamente ogni giocatore. Essendo stato concepito proprio per questo target d’utenza senza particolari esigenze tecniche, in questo articolo troverete solamente monitor con una risoluzione massima di 1920 x 1080.

L’unico aspetto da valutare veramente in un monitor gaming economico, quindi, è la dimensione dello schermo. Con una risoluzione Full HD il nostro suggerimento è di evitare schermi più grandi di 27″, dato che superando questo taglio le immagini inizieranno a soffrire rapidamente per il calo della risoluzione. Allo stesso modo, vi suggeriamo caldamente di non acquistare monitor più piccoli di 24″ per finalità di gaming, perché limita notevolmente il giocatore in diverse circostanze a meno che non si giochi a distanze davvero eccessivamente ravvicinate allo schermo. Per motivi di salute, vi ricordiamo, non è mai una buona idea stare a meno di mezzo metro dal monitor.