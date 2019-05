Monitor gaming AOC: i migliori modelli disponibili

Monitor gaming AOC: quale comprare

Andare a selezionare un monitor gaming AOC o più in generale un display richiede fortunatamente un’analisi di relativamente poche caratteristiche, di cui vi andremo a parlare a breve. Prima, però, una piccola premessa. I concetti più importanti da afferrare prima di cominciare sono due. Il primo è che lo schermo deve avere specifiche relativamente corrispondenti alle potenzialità della propria rig; avere un monitor 4K per poi sfruttarlo con una scheda video gaming poco performante non ha senso, ad esempio.

L’altro aspetto da considerare è che non esiste uno schermo obbiettivamente migliore, dato che le preferenze personali rivestono un ruolo critico nel processo di selezione. Un monitor curvo gaming non è peggiore, migliore o uguale ad un monitor 4K G Sync, semplicemente sono pensati per offrire un’esperienza diversa. Di conseguenza, a seconda dei vostri gusti (dare priorità alla profondità del colore, volere maggiore fluidità dei frame etc) dovrete cercare un monitor per soddisfare i vostri desideri, ed i monitor gaming AOC coprono una gamma davvero vasta di opzioni per venire incontro ai gusti di numerose tipologie di utenza. Le caratteristiche da valutare sono chiaramente sempre le medesime, e la più importante è ovviamente il rapporto taglio/risoluzione dello schermo.

La giusta risoluzione per il giusto formato

Uno schermo è primariamente caratterizzato da cinque aspetti, ed i tre più immediati da valutare sono la risoluzione massima, le dimensioni ed il formato/la forma del display. La risoluzione indica chiaramente il massimo livello di dettaglio rappresentabile dal monitor, mentre il formato indica il rapporto di dimensione presente fra l’asse orizzontale e quello verticale. La maggioranza assoluta degli schermi è 16:9, dove questo valore indica appunto il rapporto larghezza/altezza, ma il range di tagli offerti dai monitor gaming AOC include anche opzioni più “esotiche”.

Negli ultimi anni, infatti, hanno iniziato a divenire sempre più ricercati e diffusi i pannelli ultra-wide, ovvero con tagli 21:9 o superiori, così da poter godere di un’esperienza gaming più avvolgente. Queste introduzioni aggiungono un ulteriore fattore da considerare quando si va a guardare la dimensione del display, dato che un display ultra-wide per avere un’altezza rapportabile a quella di uno schermo 16:9 dovrà in proporzione avere una dimensione maggiore. Detto questo, arriviamo all’ultima cosa da sancire per quanto riguarda il taglio dello schermo. Bisogna evitare assolutamente monitor 1920 x 1080 inferiori ai 21″ (24″ se ultra-wide) e più grandi di 27″ (29″ se ultra-wide), mentre per quanto riguarda gli schermi 3840 x 2160 evitate soluzioni inferiori ai 27″ (32″ se ultra-wide); nessun limite massimo, invece, per questi ultimi. Il motivo dietro a queste limitazioni è semplice, ed è legato alla resa dello schermo; troppo piccolo e non potrete vedere i dettagli più minuti, troppo grande e tutto si mostrerebbe “pixelloso”, come si sol dire in gergo videoludico.

La fluidità delle immagini a schermo

Gli ultimi due aspetti essenziali da considerare riguardano la capacità dello schermo di mostrare un’immagine fluida (ovvero il refresh rate) e la tecnologia di retroilluminazione adottata. Il rateo d’aggiornamento sullo schermo indica per l’appunto quante immagini al secondo è in grado di mostrare lo schermo; maggiore il numero, più l’immagine apparirà fluida (a patto di avere una GPU in grado di renderizzare rapidamente questi frame). I monitor gaming AOC mediamente offrono opzioni davvero meritevoli da questo punto di vista, dato che praticamente quasi ogni loro schermo offre framerate superiori ai 75 Hz, anche le opzioni più low-cost. Detto questo, quindi, acquistando un prodotto AOC si tratterà quasi sempre di monitor dal framerate superiore alla media della rispettiva fascia di prezzo.

La tipologia di tecnologia del pannello, invece, può essere raggruppata in tre grosse famiglie. I display Twisted Nematic (conosciuti come TN) offrono tempi di risposta dell’immagine bassissimi, riducendo al minimo la latenza, ma hanno sempre angoli di visuale inferiori alla media ed una profondità dei colori anch’essa poco degna di lode. Gli schermi In-Plane Switching (IPS) sono diametralmente opposti: colori e bianchi/neri ben scanditi e “pieni”, angoli di visuale ottimi ma latenza superiore. Infine, troviamo i pannelli Vertical Alignment (VA) che per farla breve fungono da punto d’incontro tra i due mondi, senza eccellere o peccare in nulla.

Infine, l’ultimo elemento che bisogna effettivamente spiegare legato alla fluidità è la presenza o meno dell’Nvidia G-Sync o del FreeSync, due tecnologie che assistono nel mantenere costante la fluidità dell’immagine a schermo e ridurre dunque possibili “salti” nel framerate. Diversi monitor gaming AOC di fascia media ed alta vantano l’inclusione di una di queste due tecnologie, rafforzando ulteriormente questo frangente nel roster di prodotti della compagnia taiwanese.