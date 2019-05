Monitor da gaming: come e quale scegliere

Monitor da gaming: quale comprare

Il monitor da gaming moderno è una periferica dotata di un pannello LCD con retro-illuminazione LED e di fatto adempie ad uno scopo tanto semplice quanto importante: trasformare in elementi visivamente riconoscibili gli 0 e gli 1 del nostro PC. Nonostante i monitor da gaming siano disponibili in diverse configurazioni, di fatto gli aspetti essenziali da guardare durante il processo di selezione sono davvero pochi. Il primissimo da valutare è assolutamente la diagonale del pannello, assicurandosi di non comprare monitor più piccoli di 21″; a risoluzioni Full HD o superiori, infatti, la dimensione dell’immagine sarebbe inequivocabilmente troppo piccola.

Le giuste dimensioni per la giusta risoluzione

Un corollario di questa considerazione è che non è una scelta raccomandabile comprare monitor da gaming dalla risoluzione elevata – come 3840 x 2160 – se il pannello è inferiore ai 27″, altrimenti i vantaggi dati dalla risoluzione superiore sarebbero impercettibili. Al contrario, cercando un pannello 1920 x 1080 è meglio non optare per qualcosa di più grande di 27″, altrimenti si incombe nel problema inverso (immagine poco nitida). L’ultimo punto riguardante la risoluzione è la GPU: non vi suggeriamo di acquistare un monitor 3840 x 2160 se non siete in possesso di una scheda video che riesca a di far girare i giochi a quella risoluzione in maniera fluida.

Fluidità: questo grandissimo must

Altro aspetto davvero essenziale da tenere a mente è il refresh rate o rateo d’aggiornamento delle immagini sullo schermo. Detto in parole povere, questo valore indica quanti frame massimi per secondo (o FPS) possono essere mostrati su quello specifico pannello. Uno schermo da 60 Hz, ad esempio, mostrerà un massimo di 60 frame effettivi al secondo e se il nostro PC ne eroga di più questi non verranno fisicamente renderizzati fisicamente dal pannello. Oggi come oggi i 144 Hz stanno soppiantando i 60 Hz, soprattutto nello scenario competitivo online, quindi per quanto siano comunque capaci i monitor da 60 Hz non ne suggeriamo l’acquisto se il vostro intento è impossessarvi di una periferica in grado di rimanere valida ed attuale per diversi anni.

L’ultimo elemento che bisogna effettivamente ponderare è la presenza o meno del G-Sync o del FreeSync. Con queste due tecnologie, infatti, saremo in grado di alleggerire notevolmente il carico di lavoro presente sulla scheda video, dato che il monitor da gaming gestirà autonomamente la sincronia verticale. Il prezzo richiesto per mettere mano sul G-Sync, il più efficace fra i due, è ancora piuttosto proibitivo. DI conseguenza, è disponibile solamente nei migliori monitor gaming, però se non altro è un investimento che sicuramente vanta un grande riscontro pratico.