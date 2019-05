Monitor curvo gaming: come e quali scegliere

Samsung C24FG73 /C27FG73

Questo monitor curvo gaming oriented vanta un pannello VA da 24″ o 27″ con risoluzione 1920 x 1080 tempo di risposta di 1 ms e refresh rate di 144 Hz. Inoltre, presente anche la tecnologia FreeSync.

Samsung C24FG70 offre agli utenti un pacchetto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, soprattutto per chi è in cerca di un prodotto in grado di raggiungere framerate superiori ai canonici 60 Hz senza spendere molto. Grazie ai suoi 144 Hz affiancati al FreeSync, infatti, questo monitor risulta davvero piuttosto performante ed una scelta estremamente consigliabile per chi vuole 144 Hz senza sacrificare la qualità dei colori come accadrebbe invece su uno schermo TN. Inoltre, il tempo di risposta è di circa 1 millisecondo, quindi si guadagna in qualità e profondità dei colori senza perdere reattività, rendendolo comunque molto consigliabile anche a chi vuole giocare a titoli non competitivi. La connettività, infine, consiste in due porte HDMI e un ingresso Display Port.

Samsung C24FG73: la nostra prova

Per cominciare l’analisi di questo fantastico monitor dal rapporto qualità/prezzo, ho cominciato analizzando le specifiche tecniche. La risoluzione di Samsung C24FG73 è di 1920 x 1080 pixel (Full HD), ed in combinazione con le sue dimensioni (24″) l’ho valutata come più che adeguata. In aggiunta, il suo pannello VA curvo si è rivelato essere molto buono a livello di qualità dell’immagine ed angoli di visuale, risultando quasi paragonabile ai risultati raggiunti con gli schermi IPS. Devo dire però che la curvatura dello schermo di 1800R a mio avviso è un dettaglio che ha un impatto davvero ridotto, visto e considerato che si tratta pur sempre di un monitor di taglio non molto grande.

Un frangente su cui il monitor si è rivelato essere ottimo è la sua fluidità e reattività. Grazie ad un refresh rate di 144 Hz ed un tempo di risposta che dai miei test si è attestato a circa 1 ms, infatti, questo display ha tutto il potenziale per offrire una soluzione perfetta per il gaming online e non solo. Avendo provato Samsung C24FG73 sia in giochi altamente frenetici che in titoli single player, posso tranquillamente confermarvi che il prodotto si è dimostrato essere una soluzione all-in-one quasi senza pari sul mercato, soddisfando i bisogni sia dei core gamer che dell’utenza più casual.

Per concludere la nostra prova sono passato a valutare la bontà degli elementi dello schermo che non riguardano prettamente il pannello, dunque la scocca e la bontà del software integrato. Quest’ultimo si è rivelato essere decisamente molto competente, offrendo buona versatilità oltre ad un’interfaccia semplice ed intuitiva da navigare. La scocca, invece, seppur funzionale e robusta dimostra una piccola carenza a livello di cable management, dato che permette il passaggio solo del cavo d’alimentazione.