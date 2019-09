Miglior modem: quale scegliere per una navigazione veloce

Come scegliere il miglior modem

Ci sono molti fattori da considerare prima di verificare che un modem sia quello che ti serve. In questa sezione andremo a spiegare i principali, e illustreremo quali considerare a seconda dei casi specifici. Bisogna infatti tenere a mente che, a differenza di tablet e cellulari, un modem è principalmente uno strumento per risolvere o migliorare specifiche situazioni. Devi quindi valutare quali extra e quali caratteristiche sono più adatte alla situazione, e di seguito spiegheremo in maniera semplificata i più importanti elementi tramite cui valutare un acquisto. Abbiamo deciso di inserirli immediatamente perché sono gli elementi fondamentali per valutare un acquisto, ma se preferisci puoi saltare direttamente alla sezione successiva per sfogliare i prodotti.

Velocità dell’allacciamento a internet

Innanzitutto c’è da mettere nero su bianco un fattore fondamentale. La velocità del tuo abbonamento a internet è la velocità massima che potrai ottenere, anche con modem di fascia altissima. Un modem è infatti limitato alla velocità della connessione che arriva a casa tua: se il tuo contratto prevede un massimo di 150 Mbit/s, un modem che consente 300 Mbit/s non potrà andare oltre la metà del suo potenziale. Nel cercare un modem, è consigliato tenere a portata di mano il contratto sottoscritto in modo da avere sempre sotto gli occhi quale sia il parametro da usare come punto di riferimento.

Ci sono motivi per cui un modem più veloce potrebbe tornare utile, però. Il primo è se stai guardando al futuro: se un giorno vorrai traslocare, o se allacceranno casa tua alla fibra (che nel nostro paese sta continuando ad espandersi), comprare un modem veloce ti permetterebbe di avere un modem perfettamente funzionante al momento e di non doverne comprare uno nuovo una volta che la velocità internet del tuo contratto aumenterà. Inoltre, se intendi creare una rete domestica per condividere file o streammare contenuti da un device all’altro, ad esempio da un computer a una televisione, in questo caso la velocità a cui i dati vengono trasferiti non dipende da quella della connessione.

Megabit e Megabyte: differenza

Se hai mai scaricato file di dimensioni significative ti sarai reso conto che la velocità dello scaricamento non coincide con quella indicata per la tua connessione. Il motivo non è un problema di linea, ma il modo in cui vengono espresse le due connessioni. Quando si parla della velocità di una linea si usano i megabit al secondo (Mbit/s o Mbps), ed è questo il numero che viene riportato sul tuo contratto. Se poi scarichi un file da internet, invece, la velocità che il tuo computer rileva è una frazione di quanto dovresti ricevere.

Il motivo è che, quando scarichi con un computer o ti connetti con un cellulare, la velocità indicata è solitamente in megabyte al secondo (MB/s), scritto in maiuscolo. Questa è un’unità di misura differente, nonostante l’estrema somiglianza dei due, ma non solo: un megabyte è un multiplo dei megabit, in base a un’equivalenza per cui 1 megabyte (MB) è uguale a 8 megabit (Mbit). Per scoprire la tua velocità di connessione “reale”, quindi, devi prendere la velocità indicata sulla sottoscrizione a cui hai aderito e dividerla per otto. Quella è la velocità reale a cui potrai scaricare. Ricorda comunque che, a meno che tu non abbia una connessione FTTH, la tua velocità dipende anche dalla distanza rispetto al cabinet e che più sei distante più è probabile che sia inferiore a quella effettivamente indicata. Ma che cos’è una connessione FTTH?

Tipo di connessione

Il tipo di connessione è anche questo molto importante, dato che alcuni modem potrebbero garantire velocità diverse rispetto a quelle della connessione che hai disponibile. Infatti anche il miglior modem è valido solo tanto quanto la connessione a cui è collegato. A prescindere dalla velocità, però, queste connessioni possono essere costruite con metodi e materiali differenti la cui compatibilità con un modem va verificata, altrimenti si rischia di dover acquistare adattatori o usare altre soluzioni di compromesso.

L’ADSL (Asimmetric Digital Subscriber Line, linea asimmetrica di sottoscrizione digitale) è la connessione classica che passa attraverso i cavi del telefono, e per questo motivo è estremamente diffusa. Il suo principale vantaggio è di essere sostanzialmente onnipresente, essendo in grado di appoggiarsi a infrastrutture già esistenti. Lo svantaggio è proprio il dover basarsi su infrastrutture vecchie, spesso con problemi dovuti all’età e con limiti alla velocità di trasferimento dati, che anche nella sua versione ADSL 2+ non supera i 24Mbit/s. Questa connessione è detta asimmetrica perché permette di scaricare e caricare dati a velocità diverse regolabili, a differenza della precedente DSL.

VDSL e fibra

L’Italia ha saltato il passaggio alla VDSL per introdurre direttamente la connessione VDSL2 (Very high speed Digital Subscriber Line, linea di sottoscrizione digitale ad altissima velocità). Questo tipo di connessione supera i 100 Mbit/s per arrivare fino a 300 Mbit/s nella versione VDSL2 V+, significativamente più veloce della precedente ADSL. In questo caso si tratta di un tipo di connessione in grado di interfacciarsi sia con i cavi in rame che con la fibra ottica, permettendo una grande versatilità d’uso. La connessione VDSL2 è utilizzata per per quello che viene chiamato FTTC (Fiber To The Cabinet, fibra fino al cabinet), cioè quel tipo di connessione che usa cavi in fibra fino al cabinet in strada da cui vengono dipanati i cavi in rame. Questa soluzione permette di ottenere velocità di molte volte maggiori rispetto all’ADSL senza dover rimpiazzare tutti i cavi all’interno delle tue pareti.

Bisogna far notare che, in questi casi, la tua velocità di connessione è collegata alla distanza dal cabinet: più il cabinet si trova lontano, meno rapida sarà la tua connessione rispetto alla velocità desiderata, ed è un problema per cui i provider possono fare molto poco. Infine, la soluzione assolutamente più veloce è la cosiddetta FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), con cui puoi garantire il miglior modem più veloce in assoluto. In questo caso il cavo che arriva fino alla presa in casa tua è interamente in fibra ottica, consentendo quindi di arrivare anche fino ai 1.000 Mbit/s. Questa tecnologia richiede però interventi che vadano a sostituire i cavi, ed è la meno diffusa nel nostro paese.

Wi-Fi Ghz: cosa significa?

Se hai già studiato il mercato dei modem saprai che i modem moderni sono in gran parte dual band. Questo significa che offrono due reti separate in grado di sfruttare frequenze diverse per trasmettere dati. Queste reti hanno una frequenza di 5 Ghz e 2,4 Ghz, e risolvono un problema sviluppatosi con l’espansione della tecnologia: la presenza di troppe reti attive in contemporanea, che va a sovraffollare l’area. Questo problema è oggi largamente superato, e non devi avere per forza il miglior modem per poter sfruttare queste due reti.

Il segnale a 5 Ghz, introdotto nel 2009, permette di avere un segnale separato più veloce e con meno interferenze, in grado di trasmettere dati in maniera più rapida rispetto al precedente 2,4 Ghz. Perchè non usare solo 5 Ghz, allora? Per il semplice motivo che è un segnale relativamente a corto raggio: se il segnale a 2,4 Ghz è meno rapido, è anche più in grado di farsi strada nell’ambiente. Il segnale a 5 Ghz invece, per guadagnare la sua velocità, è meno in grado di essere trasmesso attraverso muri e ostacoli e a grandi distanze. Il segnale a 2,4 Ghz ha quindi una portata maggiore, e i modem moderni sfruttano entrambi i tipi di segnale per poter scegliere il migliore a seconda delle necessità in specifiche situazioni.

Se hai dei problemi di collegamento Wi-Fi, potresti voler andare a cambiare le impostazioni in modo da provare a vedere se la situazione migliora. Per farlo devi accedere alla configurazione del tuo modem, argomento di cui parliamo nelle FAQ a fondo pagina.

Le classi Wi-Fi

Parlando di connessione senza cavo, il tipo di Wi-Fi è diviso in classi. Queste classi sono indicate con una sigla di numeri e lettere che comincia con 802, e che molto probabilmente hai già notato quando hai studiato l’argomento. Nella storia di questo modo di trasmettere i dati sono apparsi molti tipi di classi; ci limiteremo a spiegare le quattro principali più diffuse ad oggi.

La classe b, sigla 802.11b, arriva a un massimo di 11 Mbit/s, mentre la classe g, sigla 802.11g, si spinge fino ai 54 Mbit/s. Queste due classi sono quelle che sfruttano la frequenza a 2,4 Ghz, e tra le classi più diffuse sono quelle dalla velocità minore (da ricordare però, come abbiamo spiegato in precedenza, che godono di un segnale più stabile). Per quanto riguarda la classe n (sigla 802.11n) questa può spingersi fino a 450 Mbit/s, ed è stata la classe che ha introdotto l’utilissima tecnologia MiMo che ogni miglior modem di fascia medio-alta integra.

Infine la classe ac, rappresentata dalla sigla 802.11ac, è la più rapida tra tutte le classi arrivando fino a 1300 Mbit/s di velocità. Quest’ultima è sfruttata solamente dai modem dual band, e permette di usare una evoluzione della tecnologia MiMo chiamata MU-MiMo. Questa tecnologia permette di sfruttare questo particolare tipo di manipolazione del segnale per più di un dispositivo alla volta. Spiegare cos’è MiMo e perché è qualcosa di cui tenere conto richiede però un paragrafo a parte.

La tecnologia MiMo: cos’è e perché va considerata

Come abbiamo menzionato, un termine che potresti aver sentito facendo ricerche nell’ambito del Wi-Fi è il cosiddetto MiMo. Il nome, che significa Multiple in/Multiple out (multipli in entrata / multipli in uscita) si riferisce a una tecnologia pensata per risolvere il problema della connessione di più apparecchi in contemporanea. Il problema che risolve è semplice: ogni modem può gestire un massimo di traffico in uscita o in entrata, e se troppi dispositivi sono connessi scaricando molti dati il rischio è che il traffico si “ingolfi”, rallentandosi di molto. Il sistema MiMo è in grado di creare diversi flussi di dati ritardando il segnale.

La tecnica che usa è tanto semplice quanto geniale. Facendo rimbalzare il segnale sulle pareti di casa il segnale si vengono a creare dei ritardi misurabili in millisecondi. Se per i nostri occhi sono impercettibili, per le nostre apparecchiature sono fondamentali. Permettono infatti che i dispositivi ricevano diversi flussi di dati in maniera sfasata, come un gruppo di auto che invece di prendere tutte la stessa uscita dell’autostrada si indirizzano su strade diverse ma vanno verso la stessa destinazione. Questa tecnica sfrutta antenne multiple per gestire i “rimbalzi” del segnale, e se progetti di avere molto traffico Wi-Fi (magari guardando spesso contenuti in streaming) è qualcosa che potrebbe tornarti immensamente utile. Viceversa, se usi solamente un apparecchio alla volta potrebbe non essere tanto rilevante quanto per altri utenti.

I repeater: un’aggiunta da considerare

Anche il miglior modem ha un problema: il suo campo d’azione in Wi-Fi è limitato, e non può essere esteso all’infinito. Inoltre ogni parete riduce la potenza del segnale, e le case di proprietà spesso hanno grossi problemi a garantire che riesca a coprire tutti i suoi locali. Certo, la soluzione più immediata è semplice: comprare un nuovo modem/router che abbia antenne più potenti. Ci sono però due considerazioni da fare. In primo luogo, restando sempre nella posizione del precedente modem, potrebbe comunque non essere sufficiente a coprire tutto lo spazio che ti serve. E in secondo luogo esistono soluzioni più semplici pensate apposta per risolvere questo problema. Qui parliamo quindi dei repeater.

Questi ripetitori sono pensati per ricevere il segnale del Wi-Fi e amplificarlo ulteriormente, in modo da fornire un nuovo punto da cui estendere la portata del segnale. In particolare questi ripetitori sono estremamente utili se hai un seminterrato dedicato al gaming, in cui custodisci gelosamente la tua collezione di giochi, le tue console e i tuoi computer. In questo caso è molto difficile che il segnale Wi-Fi riesca a raggiungerlo senza vederne ridotta l’intensità, con tutti i problemi che questo comporta. Lag, disconnessioni e scaricamenti eterni rendono il gaming online una vera e propria sofferenza. Poter espandere il segnale (spesso semplicemente attaccando un repeater a una presa di corrente) ti permetterebbe sessioni molto più tranquille.

Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare un piccolo spazio alla fine di questa guida dedicato ad aiutarti a trovare il miglior repeater, in modo da offrirti ogni opzione disponibile.

Quale modem scegliere?

Di seguito elencheremo i migliori modem presenti sul mercato. Attenzione: come abbiamo spiegato, la tua velocità di navigazione dipende dal tipo di collegamento a internet che hai effettuato. Di conseguenza abbiamo diviso la guida secondo questo criterio, in modo da non suggerirti modem che non puoi sfruttare pienamente. Ci sarà inoltre una breve sezione dedicata al miglior repeater alla fine di queste categorie.