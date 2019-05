Miglior Mini PC Windows: quale scegliere e perché sceglierne uno

Mini PC Windows quale comprare

Iniziamo innanzitutto col rispondere ad una domanda: perché dovremmo acquistare un mini PC Windows? Se teniamo in considerazione le risposte canoniche allora possiamo dire che un buon motivo per farlo sarebbe quello di risparmiare spazio. Si, perché i mini PC, come si deduce dalla parola stessa, sono dei computer in miniatura, basati sulle architetture più ridotte, simili a quelle che troviamo ad esempio sui nuovi tablet o smartphone, ma che vengono impiegati per eseguire operazioni solitamente da scrivania.

Guardando però alla realtà, scegliere un mini PC Windows non è quasi mai voler semplicemente risparmiare spazio: spesso si risparmia anche sul prezzo, e di conseguenza sulle potenzialità dei prodotti. Per questo motivo, salvo per i mini PC Windows di fascia alta, quando scegliamo un prodotto appartenente a questa categoria dobbiamo approcciarci al tutto consapevoli del fatto che probabilmente il mini PC diventerà qualcosa di secondario.

Intendiamoci: non per forza significa considerare il mini PC Windows come macchine scarse, ma sicuramente non è su di essi che faremo affidamento ogni giorno per svolgere le nostre attività lavorative, piuttosto che cose importanti in modo analogo. L’utilizzo dei PC però non si ferma solo a questo e, banalmente, potremmo considerare il mini PC Windows come uno strumento in grado di rendere più intelligente, o se vogliamo “smart”, dei prodotti come le smart TV.

Proprio in merito ai televisori è giusto considerare che sono proprio i mini PC Windows ad essere i dispositivi impiegati principalmente per costruire i media center domestici, ovvero quegli strumenti doveri versiamo le nostre foto, i nostri film, i nostri video e quant’altro è lì consultiamo direttamente in salotto, comodamente. Questi spesso sono inoltre connessi alla rete e traggono anzi il vantaggio dall’esistenza di un altro computer principale in casa, perché tramite questo potremmo ad esempio inviare i contenuti da fruire sul mini PC.

Non solo contenuti multimediali, perché il mini PC Windows è comunque ampiamente in grado di eseguire tutti i software leggeri che non richiedono un hardware eccessivamente potente; potremmo pensare alla consultazione di e-mail, alla navigazione sul Web (anche a molte schede), alla modifica rapida di foto o brani, e tutte operazioni simili. Infatti, oltre all’impiego come media center sfruttando nomi importanti come Kodi o Plex, i mini PC Windows possono eseguire tutto ciò che vogliamo, oltre che accingere al Windows Store.

Come detto poco più su inoltre, dipende anche dall’investimento che viene fatto per acquistare un prodotto: esistono mini PC, che di seguito elenchiamo all’interno della fascia alta, che possono essere considerati dei veri e propri “desktop replacement”, ovvero macchina in grado di sostituire anche il nostro PC principale poiché sfruttano componenti praticamente allo stesso livello, ma in dimensioni molto più compatte.

Prima di procedere alla nostra carrellata dei prodotti classificabili come miglior Mini PC Windows in base alle fasce di prezzo, è doveroso fare due ultime precisazioni. La prima è che i Mini PC Windows, come i classici PC di dimensione tradizionale, possono essere assemblati: in questo caso parliamo di mini PC barebone, ovvero prodotti che, per funzionare, necessitano dell’aggiunta di alcuni componenti. Prenderemo in considerazione i mini PC barebone in una seconda guida dedicata, in modo tale da focalizzarci, in questa occasione, solo sui migliori mini PC Windows già pronti all’uso dalla prima estrazione dalla scatola.

Inoltre, è doveroso specificare che in alcune circostanze i mini PC Windows possono essere anche dotati del sistema operativo Android. Questo perché, soprattutto per i prodotti cinesi, il sistema operativo di casa Google è spesso ritenuto migliore per le attività di svago (vedi giochi e passatempi o app di streaming). In questi casi, preciseremo ovviamente di essere di fronte ad un mini PC dual boot (o dual OS), che consente di scegliere se eseguire Windows o Android in base alle nostre necessità. Se siete alla ricerca di macchine esclusivamente dotate di Android poiché non volete complicarvi la vita nell’utilizzo di un desktop, allora potete fare riferimento alla nostra guida complementare alla ricerca del miglior Mini PC Android. Attenzione al caricatore da presa però: in alcuni casi specifici, ovvero i mini PC cinesi, potrebbero essere presenti più varianti con differenti adattatori da presa. I prodotti che vi suggeriamo sono comunque sempre muniti di presa europea, da scegliere eventualmente durante l’acquisto, ma potrebbero esservi delle eccezioni. Non temete comunque, perché qualora fosse necessario acquistare degli adattatori da presa, non esiteremo ad indicarvelo espressamente.

Fate tutte le doverose premesse, vediamo di seguito quali sono i migliori mini PC Windows che abbiamo identificato e raccolto all’interno di tre specifiche fasce di prezzo che vanno da quella più accessibile ed economica, a quelle intermedie o dotate di prodotti in grado di sostituire in toto i classici PC.