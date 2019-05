Guida all'acquisto: alla ricerca del miglior Mini PC Android

Mini PC Android quale comprare

Partiamo dalla base: cos’è a conti fatti un Mini PC Android? Questo è, in poche parole, un piccolo box che nasce per offrire funzionalità avanzate a tutti quei monitor o smart TV che non dispongono di possibilità molto estese. Nello specifico potremmo banalmente pensare già alla semplice possibilità di avere un accesso ad Internet (Wi-Fi, e a volte anche tramite cavo Ethernet), non sempre fornito di base nei monitor da scrivania o nei TV nati qualche anno fa.

Ma non solo, ovvio: abbinati a queste tipologie di prodotti, i Mini PC Android estendono fortemente le funzionalità soprattutto in salotto. Banalmente tramite esso potremo guardare Netflix (nessuno, tranne Nvidia Shield Android TV o pochi altri certificati, può sfruttare Netflix in HD per motivi imposti dal servizio di streaming), Mediaset Infinity e tutti quegli altri servizi di streaming sui televisori che non offrono app dedicate a questo scopo, ma anche riprodurre film, video o album fotografici di qualsiasi formato e ad altissima risoluzione, magari tramite Kodi. Inoltre con essi sarà possibile sfruttare delle tecnologie senza fili per la condivisione di file multimediali su grande schermo – immaginate di aver fatto un video sul vostro smartphone e di volerlo mostrare a tutti in salotto sul vostro ampio televisore. In alcuni casi si può anche pensare a giocare in modo casuale, per rapido svago, ai vari titoli famosi su smartphone e tablet.

Per tutto questo e per tanto altro, scegliere il miglior Mini PC Android – spesso chiamato anche set top box perché del tutto simile, nelle forme, ad un piccolo decoder – è un’ottima idea. Tenete presente però che, se cercate solo soluzioni per portare PC, smartphone e tablet sui grandi schermi in salotto, allora è consigliabile consultare le nostre guide dedicate al mirroring (Collegare smartphone e tablet a TV via mirroring; Come collegare PC a TV).

Se siete invece convinti di voler avere una soluzione professionale, in grado di svolgere più attività (alcune le abbiamo appunto appena elencate) ed essere totalmente indipendente, proseguite la lettura. Per venirvi incontro abbiamo individuato tre fondamentali categorie per fasce di prezzo. Attenzione: prima di scegliere un Mini PC Android cinese sappiate che spesso questi presentano i permessi di root attivi di sistema e che, salvo varie modifiche (RootCloak), alcune app come Mediaset Infinity si rifiutano di riprodurre i contenuti.

Più alto sarà il budget che investite, più avrete un mini PC fluido, performante, con più memoria e hardware più all’altezza per la riproduzione di contenuto a risoluzione 4K, HDR, H.265 e VP9. Sulla fascia bassa trovate infatti i prodotti per rendere realmente smart le vostre TV, senza troppe pretese – sebbene la risoluzione 4K, salvo casi isolati, è disponibile anche per i prodotti sotto ai 100. Più in alto, nella fascia media, troverete invece prodotti con specifiche tecniche e versioni di Android più pulite e adatte alla riproduzione di qualsiasi file; in quella alta, invece, ci sono i Mini PC Android particolari, con memorie molto ampie adatte alla registrazione effettiva di una vera e propria collezione video. Buona lettura!