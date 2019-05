Miglior microonde: prodotti per tutte le cucine

Miglior microonde: quale comprare

I microonde si sono imposti sul mercato grazie al diverso tipo di cottura da loro offerto. Questi elettrodomestici producono calore tramite irraggiamento a microonde e cuociono e riscaldano i cibi agendo sulle molecole d’acqua che li compongono, partendo quindi dall’interno, dove sono più concentrate, verso l’esterno. La cottura a microonde è così più rapida di quella tradizionale, non è aggressiva e non altera le sostanze nutritive degli alimenti. Con il tempo questi apparecchi si sono evoluti, integrando tante altre funzioni e diventando così validissime alternative ai forni tradizionali e ai robot da cucina. Oggigiorno è difficile rinunciare ai loro vantaggi, ma non per questo si acquista un microonde senza sapere bene quali sono le caratteristiche che deve possedere. Troverete in questa guida all’acquisto il miglior microonde per le vostre esigenze, ma prima di scoprire i prodotti, vi spieghiamo come li abbiamo scelti e in base a quali parametri.

La prima caratteristica che deve orientare anche la vostra scelta è la gamma di funzioni che il microonde offre. La domanda che dovete porvi è infatti: per cosa utilizzerò il microonde? Ieri come oggi tutti i microonde puntano innanzitutto su scongelamento e riscaldamento, apprezzate per la rapidità con cui aiutano durante la preparazione dei piatti. Se per voi l’ideale di pasto è la pizza surgelata o se cercate giusto un ausilio per scongelare o riscaldare il cibo al volo, allora dovrete indirizzarvi verso i forni più semplici e quindi più economici. Se invece siete appassionati di cucina e vi piacerebbe esplorare altri territori culinari, c’è solo l’imbarazzo della scelta: chi è più attento alla linea rimarrà soddisfatto dalla cottura a vapore o fitness steam; chi vuole mangiare più leggero, ma non vuole rinunciare a friggere e a grigliare, apprezzerà soprattutto il programma crisp; e ancora il sesto senso si rivolgerà a chi non ha nemmeno voglia di scegliere un tipo di cottura per il cibo infornato. I modelli più avanzati propongo poi delle funzioni atipiche, ma perfette per chi non si accontenta delle solite preparazioni, come la lievitazione degli impasti e la fermentazione dello yogurt. Ogni modalità avrà poi bisogno dei giusti accessori, come piatti doratori o vaporiere, sempre compresi dove le funzioni sono presenti. Inoltre, oggi i microonde si avvalgono anche della cottura combinata solo con il grill o anche con il forno ventilato, soluzione quest’ultima ideale per sostituire il vecchio forno elettrico.

Anche la potenza è un discrimine importante dal quale infatti dipende la velocità del dispositivo. Questa in media oscilla tra i 600 e i 1000 Watt per i modelli più semplici, ma sale a seconda delle funzioni e dei programmi integrati. Più il forno è potente e più è veloce.

Un altro fattore essenziale nella scelta del miglior microonde è la sua capienza interna, verso la quale vi orienterete in base alle vostre esigenze a alla grandezza del vostro nucleo famigliare: i modelli più semplici sono pensati per chi cucina poco e perciò hanno capacità anche inferiori ai 20 litri, mentre i modelli ricchi di funzioni superano in molti casi i 30 litri e si rivolgono a grandi famiglie. La misura standard più diffusa e adattabile è quella di 25 litri.

Infine, anche la semplicità complessiva del microonde è essenziale. Selezioniamo quindi modelli intuitivi nei comandi, nel display e nelle impostazioni che vi permettano di memorizzarne subito l’uso senza bisogno di consultare sempre le istruzioni. I microonde devono però essere anche semplici da pulire, meglio se rivestiti internamente con materiali antibatterici e antiaderenti che vi ruberanno solo pochissimo tempo per la pulizia.

Passiamo ora ai prodotti, che troverete suddivisi per fascia di prezzo. Non ci siamo però limitati ai soli forni da libero posizionamento e abbiamo selezionato anche dei modelli da incasso, pensando a chi deve sostituire il vecchio forno, ammodernare la cucina o non sopporta avere elettrodomestici sui ripiani. Questi rientrano nelle fasce di prezzo media e alta, essendo soluzioni più impegnative e costose che esulano dalle esigenze di chi vuole spendere di meno.