Miglior microonde crisp: come assicurarsi sempre piatti croccanti

Miglior microonde crisp: quale comprare

Quella “crisp” è una delle funzioni più apprezzate in assoluto nei microonde. La paternità è da assegnarsi alla statunitense Whirlpool, ma tutti i migliori microonde la hanno ormai integrata. Il suo nome varia però da produttore a produttore e potrete quindi imbattervi in panacrunch, crispy, crusty cook e altri senza che questo influisca nel risultato finale. Quando si parla di crisp in generale ci si riferisce ad una funzione che permette di preparare con il microonde pizze, arrosti di carne o verdure, pietanze gratinate, crostate e lasagne con risultati paragonabili a quelli che si otterrebbero utilizzando un forno tradizionale, con in più la possibilità di friggere in modo salutare. La croccantezza e la doratura che spesso si perdono cucinando con il microonde sono così garantite e, soprattutto, con un grande risparmio di tempo. Se sono questi i risultati che volete ottenere, siete nel posto giusto! In questa guida all’acquisto vi consigliamo tre prodotti suddivisi per fascia di prezzo crescente, ma prima di vederli nello specifico diamo uno sguardo ai parametri che abbiamo considerato e che voi dovrete tenere a mente in fase di scelta.

Potrebbe suonare scontato, ma per prima cosa è bene accertarsi che il forno abbia effettivamente la funzione crisp. Questa si trova nei forni più avanzati che combinano microonde e grill. Non sempre è integrato anche il forno ventilato, ma se presente assicura risultati ottimali. Infatti, il grill è il responsabile della crosticina che si forma in superficie. Il ventilato distribuisce meglio il calore all’interno del vano di cottura, facendo si che questo sia omogeneo e che le superfici della pietanza si secchino per diventare croccanti, mentre l’interno rimane morbido e sugoso. Al microonde spetta poi la notevole riduzione dei tempi di cottura. La differenza con la normale funzione combi (microonde+grill) è che per ottenere un risultato migliore e mirato è necessario utilizzare una teglia apposita, spesso chiamata piatto doratore. È la presenza di questo accessorio a rappresentare quindi il discrimine maggiore! Il piatto è incluso nei modelli che fanno della funzione crisp il proprio punto di forza e favorisce una cottura uniforme e croccante anche sul fondo e sui lati.

Abbiamo selezionato microonde che integrano anche altre funzioni oltre a quella crisp. Riscaldamento e scongelamento non possono mai mancare, insieme ad alcuni programmi automatici che spaziano sempre tra primi, secondi, contorni e dolci. Troverete però qualche modello che offre modalità più particolari, come la fermentazione dello yogurt o la cottura light, utili per sperimentare nuove preparazioni senza l’ausilio di altri elettrodomestici.

Un altro importantissimo fattore da tenere presente è la potenza del microonde. Per ottenere risultati migliori, e in questo caso molto croccanti, i dispositivi crisp devono avere una potenza minima di 800 W, che poi va a salire quando combinata al grill e al ventilato. La potenza è strettamente collegata ad uno dei vantaggi più apprezzati dei microonde, ossia la velocità di lavoro e la possibilità di ottenere alte prestazioni in tempi ridotti.

La scelta del microonde perfetto dipende poi anche da esigenze e caratteristiche proprie del vostro nucleo famigliare. La capienza del vano interno si misura in litri e generalmente i microonde più piccoli, rivolti a chi è solo o comunque cucina poco, hanno una capacità di 20 litri. La misura standard più diffusa per famiglie di medie dimensioni è poi di 25 litri e salendo verso i 28-30 litri si trovano modelli con strutture leggermente ingombranti, ma adatti a famiglie numerose o a chi cucina davvero tanto. Nella nostra selezione troverete anche dei modelli privi di piatto girevole e quindi con spazio extra per le vostre preparazioni.

Infine, non dobbiamo dimenticare che lo scopo dei microonde rimane sempre quello di semplificare la vita in cucina. Quindi, nonostante le tante funzioni, è importante che le interfacce rimangano sempre intuitive e non costringano a portarsi sempre dietro le istruzioni. La semplicità d’uso si accompagna a quella di pulizia, con microonde rivestiti internamente da membrane antiaderenti o antibatteriche non vi faranno impazzire dopo ogni uso.