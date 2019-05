Instant camera: guida definitiva sulle fotocamere istantanee

Instant camera: quale comprare

La prima differenza sostanziale tra le instant camera è la natura analogica o digitale. Per semplificare potremmo dire che le fotocamere istantanee analogiche non permettono di vedere una foto sul display, non permettono il salvataggio delle fotografie e non sono in grado di registrare anche video. Con le instant camera analogiche si avrà un’esperienza di utilizzo che potremmo definire “vintage”.

Le fotocamere istantanee digitali invece potrebbero essere paragonate a delle semplici compatte, con però la possibilità di stampare immediatamente le proprie fotografie. Hanno spesso la possibilità di inserire una scheda SD per la memoria e sarà quindi possibile scattare e scegliere di stampare i propri scatti in un secondo momento. Inoltre le Instant camera digitali sono spesso dotate di un display che permette di vedere la foto esattamente come verrà stampata. Alcuni modelli sono anche dotati di un chip Bluetooth che permette di stampare le fotografie direttamente dal proprio smartphone.

Insomma le instant camera digitali sono la vera rivoluzione di questo tipo di fotografia e piano piano i produttori stanno offrendo sempre più modelli interessanti che permettono di stampare subito le proprie fotografie in diversi formati. Un ultimo aspetto che le rende molto interessanti è la loro dimensione: decisamente più compatte rispetto ai modelli analogici, che le rende facilmente trasportabili.

Una volta deciso qual è la tipologia di instant camera che più si addice alle vostre esigenze, bisognerà scegliere il formato su cui si vuole stampare. Infatti le instant camera si distinguono per le dimensioni delle pellicole che sono in grado di supportare e per l’area di stampa. Esistono anche dei modelli particolari che permettono di stampare in formato quadrato, una tipologia di istantanee che ha ripreso vita grazie ad Instagram e che viene apprezzata oggi più che mai.

Infine bisognerà considerare in parallelo anche le pellicole che sono supportate dei modelli. Questo fattore è da considerare sia se cercate la massima qualità, sia se cercate una soluzione economica. Nel primo caso bisognerà assicurarsi che la instant camera scelta da voi sia compatibile con pellicole di ottima qualità; nel secondo caso invece bisognerà accertarsi che il costo delle pellicole supportate non sia eccessivamente elevato.

Per semplificare la vostra ricerca e la selezione dei prodotti abbiamo diviso le instant camera tra modelli analogici e modelli digitali, ordinandoli per fascia di prezzo.