Come assemblare un PC: scegliere e montare l'hard disk interno

Hard Disk: quale comprare

L’hard disk (o disco rigido) serve ad archiviare i dati di un computer. Proprio per questo motivo è definito dispositivo di archiviazione, e non va confuso con il termine memoria, tipicamente utilizzato per identificare la RAM (a questo link la nostra guida dedicata). Nonostante le diversità, questi due componenti sono strettamente legati: per usare una metafora, se la RAM è la velocissima memoria a breve termine per i programmi in uso, l’hard disk è invece la memoria a lungo termine, più lenta, ma di gran lunga più capiente. Tutti i componenti operano insieme per far funzionare il computer; l’archiviazione non è perciò un aspetto da sottovalutare.

Recentemente hanno fatto il loro ingresso gli SSD, dei dispositivi di archiviazione elettronici superiori al disco rigido in pressoché qualsiasi aspetto (di cui parliamo nella guida al miglior SSD). Questi benefici hanno però un costo non trascurabile. Proprio per questo l’hard disk gode di un rapporto capacità / prezzo molto vantaggioso. Vista la differenza fra le due tipologie di storage, l’ideale è affiancare un rapido SSD, su cui installeremo il sistema operativo e le applicazioni più utilizzate, ad un largo hard disk, dove andremo ad archiviare immagini, film o pesanti installazioni. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche di questo capiente dispositivo di archiviazione.

Caratteristiche Hard Disk

Il disco rigido è principalmente definito da tre caratteristiche: capacità, RPM e cache.

La capacità è il quantitativo di dati che il dispositivo è in grado di immagazzinare. Attualmente si parte da un minimo di 1 TB (un TeraByte sono circa 1000 GigaByte).

Gli RPM (Revolutions Per Minute) sono le rotazioni per minuto che i dischi all’interno dell’hard disk riescono ad eseguire. Più alta sarà questa cifra, più il dispositivo sarà veloce. Si parla tipicamente di 7200 o 5400 RPM.

La cache è una piccola e veloce memoria dove i dati più richiesti vengono temporaneamente conservati. Questa aumenta con l’aumentare della capacità di archiviazione del disco rigido, partendo da un minimo di 32 MB fino a ben 256 MB sui modelli più capienti.

Bisogna ricordare che il dispositivo di storage può essere cruciale nel definire le prestazioni del sistema. Installare il sistema operativo su un disco rigido può ancora essere plausibile in configurazioni molto economiche, ma non possiamo che consigliarvi vivamente di accoppiare un SSD, budget permettendo. Detto questo, passiamo agli hard disk da noi consigliati, suddivisi per fascia di prezzo.