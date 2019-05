Hard Disk gaming: come e quali scegliere

Hard Disk Gaming: quale comprare

Per quanto potente possa essere un PC, le sue risorse non potranno essere impiegate se non ha accesso ad alcun file. Proprio per questo un dispositivo di archiviazione è necessario e molto influente nella performance complessiva del vostro sistema, sia esso un HDD o SSD. Immaginate di avere una veloce super car pronta sfrecciare, ma su una strada dove ogni 100 metri è presente un semaforo rosso. Allo stesso modo i prestanti componenti del vostro computer dovranno attendere risposta dall’hard disk, spesso responsabile di fastidiosi rallentamenti. L’acquisto di questo componente rimane valido per configurazioni davvero economiche, ma lo standard per un PC nel 2018 comprende sicuramente un SSD.

Il disco rigido verrà perciò utilizzato come dispositivo secondario, dove appunto archiviare file molto capienti che andrebbero a consumare troppo spazio sul più prezioso SSD. Per chi invece ha un budget davvero ristretto potrà optare per il singolo hard disk, con un occhio magari ad un futuro upgrade se necessario. Esistono dei comodi tool che rendono la procedura di trasferimento dei dati dal vecchio hard disk al nuovo SSD estremamente semplice, non preoccupatevi perciò di questo aspetto.

Per la scelta del miglior hard disk gaming terremo in considerazione gli RPM, le rotazioni al minuto che il disco al suo interno riuscirà a compiere, e la cache, una piccola ma veloce memoria su cui i dati sono conservati temporaneamente. Citeremo anche la sua dimensione fisica, in questo caso esclusivamente 3.5″ per i desktop PC. Veniamo al dunque con la nostra selezione di hard disk gaming suddivisa per modello e la relativa fascia di prezzo, tenendo a mente le capacità disponibili.