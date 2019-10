Miglior frullatore: come scegliere il più adatto a te

Frullatore ad immersione: cosa sapere

Questo tipo di frullatore è il frullatore classico. Inventato in Svizzera negli anni ’50, ancora oggi offre le caratteristiche che l’hanno reso un prodotto vincente nello scorso millennio. Estremamente versatile e dalle dimensioni solitamente molto ridotte, si tratta di un prodotto che offre caratteristiche che lo rendono particolarmente interessante per un certo tipo di categoria. Dall’aspetto slanciato, il tipico frullatore ad immersione è pensato per essere tenuto in mano dal cuoco che ne immerge la parte rotante dentro al contenitore in cui frullare o tritare. Questi frullatori vengono venduti solitamente abbinati a un bicchiere di grandi dimensioni in cui versare le cose da frullare, ma possono essere usati con un contenitore qualunque.

Solitamente questi modelli hanno diverse velocità, ma possono anche offrire molte funzioni extra, teste diverse e alcune aggiunte particolari. Si tratta di un prodotto estremamente versatile, che può spesso essere smontato facilmente e presenta la possibilità di agganciare o montare elementi extra in modo da dargli funzioni particolari. Non essendo a postazione fissa, potendo quindi essere spostato a seconda di come lo si preferisca usare, presenta vantaggi e svantaggi che vanno considerati in riferimento a cosa intendi cucinare.

A volte chiamato minipimer, questo prodotto è ottimo se vuoi qualcosa in grado di frullare e tritare a basso prezzo. Perfetto per sughi, passati di verdura o creme, o anche per semplici sughi come il pesto che non richiedono contenitori di grandi dimensioni, è un aiutante eccellente se non fai frullati spesso e ne hai bisogno solo occasionalmente. Di seguito elencheremo brevemente perché il miglior frullatore per te potrebbe essere un modello a immersione, o perché potresti voler considerare altri tipi di modelli.

Vantaggi del frullatore a immersione

Il primo vantaggio è più evidente: un frullatore a immersione è più piccolo e compatto di altri tipi di frullatori. Essendo pensato per essere utilizzato a mano, le sue dimensioni sono ridotte, e se hai una cucina piccola o un bancone ridotto è decisamente più comodo poterlo tenere in un cassetto o sullo scaffale che dedicare parte dello spazio interamente ad esso. Le sue dimensioni e il suo uso a mano lo rendono anche molto più versatile nel frullare, permettendoti di valutare immediatamente i risultati che stai ottenendo. A questo si aggiunge la possibilità di usare diversi tipi di teste che consentono risultati diversi, come montare la panna, e di non essere limitati ad usare per forza il contenitore del frullatore stesso.

Uno dei vantaggi di questo modello è infatti il poterlo immergere completamente in un contenitore a scelta. Il problema dei frullatori a caraffa, che vedremo nella prossima sezione, è che sono limitati dal dover versare le cose da frullare in un contenitore di dimensioni fisse. Con la possibilità di tritare o frullare direttamente nella pentola, questi frullatori offrono molta più versatilità nell’uso. Rendono inoltre molto più semplice cucinare, non dovendo travasare zuppe e passati da una pentola a un contenitore ed evitando di sporcare in giro o dover lavare più cose. Si tratta del frullatore più adatto per le zuppe e i passati di verdura, dato che permette di finire il lavoro direttamente nella pentola anche con grandi quantità di cibo.

Costruzione e pulizia

Per la sua costruzione semplice e ridotta è inoltre un tipo di frullatore molto economico. Si tratta di un elettrodomestico che è quasi sempre composto da una testa lunga e affusolata, abbastanza sottile per essere immersa anche in contenitori di dimensioni relativamente piccole, e di un motore che si occupa di muoverla. Questa costruzione semplice rende i frullatori ad immersione estremamente diretti, e gli offre un vantaggio importante: la possibilità di essere smontati e lavati in lavastoviglie, almeno per quanto riguarda le parti senza componenti elettrici. Si tratta insomma di un prodotto semplice, non troppo costoso e che può essere facilmente spostato senza fatica, il miglior frullatore da questi punti di vista.

Svantaggi del frullatore a immersione

Come per ogni prodotto, ci sono svantaggi da considerare e che potrebbero farti preferire un modello diverso. Il primo è dovuto alla costruzione stessa di questo tipo di frullatori. Per poterli usare bisogna tenerli sollevati con la mano ed immergerli all’interno del contenitore in cui abbiamo messo il cibo da frullare. Se si fa fatica a sollevare e tenere fermi questi elettrodomestici, o se si soffre di disabilità, è innegabile che il loro uso risulti scomodo (se non addirittura impossibile). La comodità è quindi di gran lunga il fattore principale, soprattutto per quei tipi di frullati o tritature che richiedono lunghi periodi di lavorazione. Anche il miglior frullatore a immersione richiede una certa fatica.

Sono inoltre tendenzialmente meno potenti rispetto ad altri tipi, ma più che un difetto si tratta di una caratteristica che dipende dall’uso che ne vuoi fare (più la cosa da frullare o tritare è dura, più potenza è richiesta).

Ci sono però anche altre considerazioni da fare. Innanzitutto che è necessario frullare a contenitore aperto, dato che ogni pentola ha le sue dimensioni e sarebbe impossibile creare coperchi che vadano bene per ogni cucina. Questo potrebbe creare problemi in caso di cibo bollente o odori particolarmente forti, o se hai paura di schizzi che possano andare a imbrattarti la cucina (anche se il design di questi prodotti è pensato per ridurli). Per questo motivo alcuni produttori includono contenitori speciali in grado di essere agganciati alla testa del frullatore che possono essere sigillati in sicurezza. Le loro dimensioni e la loro efficacia è però ridotta rispetto a quelli a caraffa, essendo direttamente dedicati a questo scopo. Se ritieni che lo useresti principalmente con questa configurazione, potresti voler direttamente comprare quest’ultimo tipo.

Fattori da valutare

Se hai concluso che il miglior frullatore che vorresti è un frullatore a immersione, devi considerare questi fattori prima di acquistarlo. Innanzitutto devi valutare la lunghezza del cavo per l’alimentazione, per un semplice motivo. Richiedendo di essere connessi alla corrente, bisogna calcolare a quanta distanza possono essere usati da una presa. Questo dipende tanto dalla lunghezza del cavo quanto dalla configurazione della tua cucina. Se hai prese libere vicino al piano cottura (o al tavolo) allora lo potrai usare senza problemi, viceversa se lo spazio ti costringe a cavi tesi o se addirittura il cavo non fosse abbastanza lungo per utilizzarlo, allora ti potrebbe convenire passare a un frullatore a caraffa, che può essere posizionato ovunque ci sia una presa. Alcuni modelli sono comunque alimentati a batteria, con tutti i vantaggi e gli svantaggi che questa modalità comporta.

Sforzo, presa e potenza

Altra considerazione è lo sforzo richiesto per utilizzarlo, da tenere a mente anche per una questione di semplice comodità. Ne abbiamo già parlato negli svantaggi, ma anche se non si hanno difficoltà nel manovrarlo si potrebbe preferire una soluzione meno faticosa. Per questo motivo bisogna anche considerare quanto pesi un frullatore, informazione che solitamente può essere reperita nella pagina del negozio. Qui il calcolo lo devi fare tu: suggeriamo di provare a tenere sollevato per qualche minuto un oggetto con un peso simile al frullatore che stai considerando, in modo da valutare se si tratta di un peso che puoi reggere facilmente.

Legato a questo fattore è la presa o impugnatura, la parte più importante del prodotto. Questa deve essere salda, possibilmente con un grip in gomma antiscivolo, in modo da garantire che non ci siano rischi di lasciarlo scivolare. Per quanto riguarda la potenza del motore, quella va considerata anche a seconda dei tuoi bisogni e di che tipo di cibo intendi frullare, soprattutto se vuoi tritare qualcosa di particolarmente duro. Ricorda: il miglior frullatore a immersione è anche il frullatore che risulta meno difficile da usare.

Di seguito elencheremo una selezione dei migliori modelli, illustrandone le caratteristiche e spiegando perchè conviene acquistarli rispetto agli altri presenti sul mercato.