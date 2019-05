Miglior fotocamera subacquea: la nostra selezione

Miglior fotocamera subacquea: quale comprare

Quando si decide di scegliere la miglior fotocamera subacquea ci si orienta principalmente verso fotocamere compatte che sono in grado di resistere a determinate profondità. Le fotocamere tough o rugged infatti, sono le fotocamere compatte resistenti a tutto e stanno spopolando nell’ultimo periodo proprio per la loro capacità di adattarsi bene in diverse situazioni avventurose resistendo all’acqua e alle cadute. Tuttavia bisogna considerare che ci sono anche delle valide alternative per questo tipo di fotografia, prima tra tutte la possibilità di utilizzare un’action cam per immergersi fino a determinate profondità.

Queste fotocamere più piccole e create apposta per le avventure possono, tramite gli accessori opzionali essere più confortevoli nelle immersioni, sopratutto se si decide di effettuare l’intera ripresa video della vostra esperienza. Bisogna però considerare che per creare degli scatti davvero interessanti quando si è immersi nell’acqua non basta contare solo sulla propria fotocamera subacquea ma è necessario avere delle luci apposta per illuminare bene in profondità. Infatti via via che si scende cala anche la luce e di conseguenza anche i colori che è possibile riprendere, con le luci giuste si potranno invece creare degli scatti davvero suggestivi e accattivanti. Per questo motivo se avete un budget limitato vi consigliamo di scegliere la miglior fotocamera subacquea economica per voi, quindi orientarvi sui modelli entry level delle compatte, e acquistare anche qualche flash subacqueo, abbiamo creato una sezione apposta in fondo a questo articolo in cui abbiamo selezionato alcuni modelli su cui vale la pena puntare. Ricordatevi sempre inoltre che l’ora migliore per immergersi e fare della buona fotografia subacquea va dalle 9.00 di mattina alle 14.00 di pomeriggio, a causa del fenomeno della rifrazione che risulta meno forte poiché sempre più perpendicolare alla superficie dell’acqua.

Abbiamo diviso questa guida in 2 categorie, in modo da rendere più semplice la vostra scelta. La prima riguarda i modelli rugged, quindi fotocamere che possono essere immerse fino a svariate decine di metri senza l’ausilio di custodie esterne. Inoltre sono in grado di resistere a cadute, a polvere, neve e ghiaccio. Si tratta soprattutto di fotocamere compatte, cioè macchine fotografiche molto piccole che montano un obiettivo non intercambiabile. La seconda categoria comprende invece le action cam, quindi dei prodotti pensati per l’azione che possono essere utilizzate per riprese sott’acqua. Alcuni di questi modelli hanno bisogno di un case subacqueo per essere immersi, altri sono invece in grado di resistere fino ad una determinata profondità senza l’ausilio di nessuna custodia.