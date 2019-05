Miglior fotocamera smartphone: guida alla scelta del modello giusto per te

Google Pixel 3

L’ultimo smartphone Google ad essere arrivato sul mercato è Google Pixel 3, la versione base che ha debuttato per la prima volta in assoluto in Italia. In questa versione, Big G ha scelto di inserire uno schermo OLED da 5,5 pollici e realizzare un telefono davvero compatto e semplice da utilizzare con un display 18:9 che conserva bordi e cornici ed evita l’utilizzo del notch in alto sullo schermo. Anche in questo caso, il punto di forza del dispositivo è nell’unione tra la fotocamera posteriore da 12,2 megapixel e la miriade di funzionalità collegate all’intelligenza artificiale presente nel dispositivo: una su tutte si chiama Scatto migliore, che utilizza l’AI per immortalare la foto perfetta in ogni occasione. Quando fate una foto in movimento, questa funzionalità scatta foto alternative in HDR+, per poi suggerire la migliore, anche se non era esattamente quella dell’istante in cui avete premuto il pulsante, in cui tutti sorridevano e guardavano l’obiettivo. Scatto migliore, infatti, cerca automaticamente la migliore dandoti la possibilità di salvarla.

A livello hardware, troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 845 – octa-core a 2.5 GHz – con 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage, non espandibile via micro SD. Nella confezione di Pixel 3 è incluso un caricabatterie rapido da 18 W, che con 15 minuti di ricarica può fornirvi 7 ore di utilizzo grazie ad una batteria da 2915 mAh. Con la tecnologia della batteria adattiva, che si basa sull’Intelligenza Artificiale, Pixel 3 dà la priorità alle app più importanti in modo che la batteria duri tutto il giorno. In più c’è il jack audio per le cuffie, la certificazione IP68 contro acqua e polvere, l’ingresso USB Type-C e la connettività Bluetooth 5.0. Perfetto se cerchi un telefono che sappia scattare ottime foto e che abbia un form factor compatto ed ergonomico, da tenere bene in tasca.

Google Pixel 3: la nostra prova

Il top di gamma Google è l’ideale per chi cerca uno smartphone compatto, leggero e dal design tradizionale: ha la dimensione di un “vecchio” iPhone con una bella cover satinata che non trattiene le impronte, separata da una parte lucida superiore che dà un bell’effetto elegante e insolito. Frontalmente, i bordi e le cornici sono davvero spessi soprattutto se messi a confronto con un telefono moderno, ma è indubbio che lo schermo OLED da 5,5 pollici sia perfetto per l’ergonomia e la comodità d’uso. Buono il lettore per le impronte digitali nella parte posteriore, così come è ottima la fotocamera posteriore da 12,2 megapixel: Google è riuscita a potenziare il proprio sensore con l’intelligenza artificiale, dando il meglio sempre. Si nota la mancanza di un secondo sensore grandangolare o teleobiettivo, ma per il resto le soluzioni software sono in grado di sopperire ad ogni mancanza: particolarmente buona la modalità Notte, davvero nitida e luminosa.

Lato prestazioni, spicca Android Pie nella versione pensata e realizzata da Google: mai così veloce e rapido, anche se il processore scalda parecchio se messo sotto la pressione di film e giochi pesanti; nonostante questo ottiene un benchmark di 282953 su Antutu, in media con la sua fascia di prezzo. Buono il display luminoso e con ampi angoli di visione, ma con una gestione dei colori più fredda del solito (anche per un OLED) sebbene sia regolabile dal menù Impostazioni.

Da rivedere l’autonomia del device che è in grado di sostenere al massimo 5,5 ore di schermo acceso prima di andare in difficoltà. C’è la ricarica rapida e l’intelligenza artificiale è addestrata per “imparare” dai giorni precedenti e migliorare l’autonomia nel corso del tempo. Considerando il prezzo inferiore ai 700€ siamo di fronte alla scelta ideale per chi cerca compattezza e una fotocamera “punta e scatta” al livello dell’iPhone.