Miglior fotocamera compatta: guida alla scelta

Miglior fotocamera compatta: quale comprare

Il problema dell’utente che si avvicina al mercato delle fotocamere compatte è scegliere quella giusta. Se, da una parte, per le reflex la scelta ricade su un numero relativamente limitato di modelli poiché ne vengono presentati più o meno due all’anno per ogni brand, per le compatte invece il discorso si complica. In questo settore, infatti, ci si ritrova a cercare il modello adatto alle proprie esigenze tra decine di altri. La ricerca, quindi, non va impostata più in base alla sola marca, ma piuttosto in base alle caratteristiche chiave. Sono loro che differenziano i vari prodotti e sono loro che bisogna valutare per scegliere la fotocamera compatta più adatta alle proprie esigenze.

Zoom

La prima caratteristica fondamentale da considerare è sicuramente lo zoom, in quanto le fotocamere compatte non hanno la possibilità di cambiare la lente. Solitamente lo zoom va dai 24 mm a 70 mm equivalenti al formato full frame, ma in alcuni casi (ad esempio le superzoom) la focale massima può arrivare fino a 200 mm ed oltre. Lo zoom è molto importante perché permette di dedicarsi a più generi fotografici, sia che voi siate principianti che si avvicinano alla fotografia, sia che voi siate fotografi amatoriali. Esistono due tipi di zoom: ottico e digitale. Quello su cui bisogna concentrarsi è il primo, in quanto funziona tramite lo spostamento delle lenti presenti all’interno dell’obiettivo, quindi assicura una qualità maggiore. Lo zoom digitale, infatti, altro non è che un ingrandimento software dell’immagine, quindi si vanno ad ingrandire i pixel provocando una perdita evidente di qualità.

Diaframma

Il secondo criterio da valutare è il diaframma, il quale si trova all’interno dell’obiettivo e determina la luce che raggiungerà il sensore. Il diaframma è composto da delle lamelle che si aprono e si chiudono, in questo modo permette alla luce di entrare all’interno della lente. Ovviamente più è ampio il diaframma, maggiore sarà la luce che verrà catturata. Per quantificare l’apertura del diaframma si utilizza la lettera “f” seguita da due valori (ad esempio f/1.8-2.8). Il primo si riferisce all’apertura massima del diaframma che è possibile avere quando si utilizza lo zoom in grandangolo, mentre il secondo quantifica l’apertura massima utilizzando la lente alla massima estensione. Avere un diaframma molto ampio permette quindi di scattare foto e video anche quando la luminosità della scena è bassa, come ad esempio quando ci si trova all’interno di un’abitazione di sera. Ma c’è un’altra caratteristica che determina l’apertura del diaframma: l’effetto bokeh. In pratica si tratta dello sfocato che si crea dietro al soggetto e che spesso viene utilizzato e ricercato nei ritratti. Un diaframma molto ampio permette di avere uno sfocato sullo sfondo della foto, mentre un diaframma molto chiuso consente di ritrarre in modo nitido anche quello che si trova alle spalle del soggetto.

Sensore

La terza caratteristica da valutare quando si cerca la miglior fotocamera compatta per le proprie esigenze è il sensore, il cuore di ogni macchina fotografica. Esistono varie tipologie di sensore d’immagine, i quali si differenziano per la grandezza della loro superficie. Si parte dai sensori da 1/2.3″, molto economici e di qualità accettabile, fino ad arrivare ai sensori full frame, cioè dei sensori molto grandi che assicurano prestazioni di altissimo livello (sono infatti utilizzate per le ammiraglie reflex e mirrorless). Sulle fotocamere compatte è possibile trovare queste due tipologie di sensore, ma anche tanti altri. Ad esempio, esistono compatte che montano sensori da 1/1.7″, 1″ (tra i migliori per rapporto prestazioni/grandezza), 4/3″ e APS-C. Quest’ultimi due sono tra i migliori e vengono utilizzati soprattutto sulle fotocamere di fascia alta.

La qualità di un sensore non si misura soltanto dalla sua grandezza però, ma dalle qualità fotografiche che offre. Un buon sensore deve essere in grado di raggiungere buone sensibilità ISO (un valore che permette di decidere la sensibilità alla luce del sensore) senza incappare nel rumore digitale. Quest’ultimo crea una grana sull’immagine che se portata all’estremo può compromettere la qualità fotografica, con conseguente perdita di dettaglio di nitidezza e di colore.

Mirino

L’ultima caratteristica da considerare è il mirino, uno strumento di cui non tutte le fotocamere compatte sono provviste. Il mirino aiuta a realizzare una buona composizione fotografica ed inquadrare con più precisione; in più emula molto efficacemente il mirino della reflex abituando l’utente ad un eventuale salto di qualità. In quasi tutti i casi, il mirino delle fotocamere compatte è di tipo elettronico, quindi si tratta di un piccolo display che riporta le stesse informazioni e immagini del monitor principale

Questa guida alla miglior fotocamera compatta è stata suddivisa in quattro categorie: fascia bassa, fascia media, fascia alta e fascia Pro. Nella prima sono presenti le compatte perfette per chi non ha grandi pretese e non vuole spendere molto, nella seconda trovano posto i modelli consigliati a chi vuole avvicinarsi alla fotografia senza spendere molto, nella penultima si trovano i dispositivi ottimi per i fotografi amatoriali che cercano una macchina fotografica da utilizzare ogni giorno e nell’ultima sono racchiuse le compatte pensate per i professionisti che cercano prestazioni da reflex o mirrorless ma in corpi molto contenuti.