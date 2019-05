Miglior fotocamera compatta per video: la nostra selezione

Miglior fotocamera compatta per video: quale comprare

Prima di scoprire quale modello si aggiudicherà il titolo di miglior fotocamera compatta per video di questo mese, cerchiamo di capire quali sono i criteri di valutazione per scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze. La prima cosa da considerare a differenza di come pensano in molti non è la qualità video che la fotocamera è in grado di produrre, bensì il sistema di messa a fuoco automatico e manuale. Infatti per video di ottima qualità è importante che il vostro soggetto sia sempre a fuoco nella scena e non rischiare quindi di ritrovarsi con una parte del video da buttare per un cambio sbagliato di mesa a fuoco.

Alcuni produttori di fotocamere hanno infatti inventato dei sistemi appositi per migliorare notevolmente la messa a fuoco, troviamo ad esempio la funzione DFD (Depth From Defocus) di Panasonic oppure il sistema Hybrid AF si Sony. Il primo si basa su un sistema di autofocus a contrasto che permette di arrivare ad una velocità di 0,07 secondi e realizzare scatti in sequenza con AF tracking a circa 7 fps che “aggancia” il soggetto e continua a metterlo a fuoco anche quando è in movimento. La tecnologia di Sony sfrutta invece un sistema di messa a fuoco ibrido tra quello a rilevamento di contrasto e quello a rilevamento di fase che combinati assieme permettono di ottenere una maggiore precisione e una rapida risposta della messa a fuoco a movimenti rapidi del soggetto. Due tecnologie diverse insomma che svolgono più o meno la stessa funzione: mantenere a fuoco il soggetto della scena, che è uno dei fattori più importanti delle riprese video per dare quel tocco professionale alle riprese.

In secondo piano ma comunque con un’elevata importanza troviamo il numero punti di messa a fuoco e la qualità della lente montata sulla fotocamera, con un occhio di riguardo all’apertura massima del diaframma. Infatti la lente montata su una fotocamera compatta non potrà più essere cambiata, motivo per cui bisogna prestare molta molta attenzione alla rispettiva qualità. L’apertura del diaframma è fondamentale perché riesce a rendere più luminosi i vostri video, guadagnare qualche stop e creare un bellissimo effetto sfocato, quindi per scegliere la miglior fotocamera compatta per video dobbiamo assolutamente considerare questi fattori. Importante anche valutare il display che deve essere possibilmente orientabile in modo tale da poter fare dei selfie nelle riprese ideali per i vlog; ma anche per effettuare registrazioni in posizioni scomode e semplificare quindi la vita al videomaker che c’è in voi.

Vi starete chiedendo come mai in tutto ciò non abbiamo considerato la qualità video dal momento che è spesso utilizzata come parametro base per scegliere la miglior fotocamera compatta. In realtà l’abbiamo considerata ma al contrario: secondo noi una buona fotocamera compatta per video deve avere almeno una risoluzione di 1080p ossia poter registrare in Full HD. Il 4K non è un parametro essenziale: anche se può sicuramente far pendere l’ago della bilancia, ci sono ancora un sacco di dispositivi che non supportano il 4K come risoluzione ed inoltre trattandosi di un formato molto pesante necessiterà di molto tempo in fase di rendering. Senza contare che se non si dispone di una buona connessione ad internet il 4K sarà frustrante da caricare online, sia per voi che lo inserite che per chi lo vorrà guardare. Ovviamente è meglio avere questa possibilità che non averla, tuttavia sono più importanti i fattori che abbiamo visto prima come la qualità della lente e la tecnologia di autofocus piuttosto che la risoluzione 4K.

Per facilitarvi nella lettura e aiutarvi così a trovare le caratteristiche che cercate nel modo migliore possibile abbiamo deciso di separare nella descrizione dei singoli modelli le specifiche tecniche generali della fotocamera e quelle legate alla qualità video. Siamo pronti adesso a scegliere la miglior fotocamera compatta per video, vediamo dunque la selezione dei modelli e scopriamo quale fotocamera si aggiudicherà il titolo di migliore in assoluto di questo mese.