Miglior forno a microonde: i modelli adatti a tutte le esigenze

Miglior forno a microonde: quale comprare

La fortuna dei microonde è dovuta al diverso tipo di cottura che offrono rispetto ai forni tradizionali. Il calore si diffonde infatti tramite un irraggiamento a microonde che, dall’interno verso l’esterno, va a riscaldare le molecole d’acqua presenti nel cibo. È una cottura questa che mantiene tutti i principi nutritivi degli alimenti, che altrimenti si disperderebbero nell’acqua se bolliti o verrebbero annullati da una cottura più aggressiva. Fino a qualche decennio fa le funzioni di un microonde erano ridotte all’essenziale, con modelli che permettevano solo di cuocere e scongelare molto rapidamente. Oggi invece ci troviamo in presenza di dispositivi completi di così tante funzioni da fare invidia ai robot da cucina. Tutte le case hanno un microonde oramai, ma se non si conoscono bene questi dispositivi si rischia di andare alla cieca e acquistare magari un prodotto che non risponde affatto alle vostre esigenze. In questa guida all’acquisto vi aiuteremo a scegliere il miglior forno a microonde per voi, ma prima di vedere nel dettaglio i vari prodotti scelti, soffermiamoci sui fattori che abbiamo preso in considerazione nella nostra selezione.

Essendo elettrodomestici da cucina, il primo e più importante fattore che va considerato riguarda le funzioni del microonde. Prima dell’acquisto dovete infatti chiedervi: per cosa utilizzerò il microonde? Tenete conto che tutti i modelli non rinunciano al riscaldamento e allo scongelamento, le modalità più amate di questi apparecchi, in grado di salvare la cena di tanti, ma anche di ridurre i tempi di attesa e preparazione mentre si cucina. Se queste sono le uniche funzioni che vi interessano allora dovete orientarvi verso i modelli più semplici ed economici. Se invece siete più esigenti e cercate un microonde completo con cui sperimentare diverse preparazioni, si sale di prezzo ma si trovano tante interessanti funzioni: il crisp e la cottura a vapore, ma anche programmi per friggere o per lievitare gli impasti e fermentare lo yogurt! Ogni modello fa di alcune di queste il proprio punto di forza e a seconda di ciò su punta maggiormente integra accessori appositi come le griglie, il piatto doratore o la vaporiera. Inoltre, quasi tutti i microonde si avvalgono del grill per conferire più consistenza agli alimenti e renderli croccanti, mentre in pochi integrano la funzione ventilata, cosa che permette loro di cuocere come farebbe un forno elettrico.

Il secondo fattore che dobbiamo considerare nella scelta è la potenza del forno. È infatti da questa che dipende la velocità che caratterizza i microonde rispetto agli altri elettrodomestici: più il forno è potente e più sarà veloce. I migliori modelli hanno una potenza che varia in media tra i 600 e i 1000 Watt se parliamo di sole microonde e va naturalmente ad aumentare se sono presenti anche il grill e il forno ventilato.

Un ulteriore parametro da considerare è la capienza del vano interno, misurata in litri. La misura standard più comune è di 25 litri, adatti per famiglie di medie dimensioni, ma adattabili anche per grandi quantità di cibo. I forni basilari sono spesso anche i più piccoli e oscillano tra i 17 e i 20 litri. Sono perfetti quindi per chi non cucina o comunque non lo fa in grande quantità. I microonde più grandi poi partono dai 28 sino ai 40 litri, generalmente sono anche quelli più costosi e completi rivolti alle famiglie numerose o comunque a chi non pone limiti alla propria fantasia.

Infine, un altro criterio di scelta che riteniamo essere molto importante è la semplicità dei comandi e della manutenzione. Infatti, se il display, i tasti e le impostazioni sono chiari e intuitivi non dovrete perdere tempo con il manuale di istruzioni e ricorderete più velocemente cosa fare. La pulizia deve poi essere altrettanto rapida per ridurre ancora una volta il tempo trascorso in cucina. Privilegiamo quindi i modelli con rivestimenti in ceramica, o comunque antiaderenti e antibatterici.

La nostra selezione “Miglior forno a microonde” è suddivisa per fasce di prezzo e comprende non solo modelli da libero posizionamento, ma anche forni da incasso. Questi sono perfetti per ammodernare la cucina e prendere definitivamente il posto del vecchio forno tradizionale. Sono un’ottima soluzione anche per chi non ama avere elettrodomestici mobili sui ripiani e ha degli spazi da riempire, completando l’ambiente senza spendere troppo e dandogli un tocco più moderno. Troverete i microonde da incasso nelle fasce di prezzo media e alta, infatti sono una soluzione più costosa e impegnativa che non si sposa con le esigenze di una fascia di prezzo più bassa.