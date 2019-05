Miglior forno a microonde combinato: prodotti per tutte le tasche

Miglior forno a microonde combinato: quale comprare

Se fino a qualche decennio fa erano in pochi a possedere un microonde, oggi è raro imbattersi in una cucina che ne sia priva. E se un tempo lo si considerava un elettrodomestico dedicato solo a chi non sa cucinare, attualmente anche i più bravi in cucina lo utilizzano, apprezzandone soprattutto la velocità. Il microonde combinato è una delle versioni di questo prodotto di maggior successo, poiché combina in fase di cottura le microonde con il grill e il forno ventilato. La cottura con le sole microonde, infatti, ha il vantaggio di essere molto rapida, ma il risultato finale tende a sembrare bollito, mancando di croccantezza e doratura. Il grill è necessario quindi per dare maggiore consistenza agli alimenti e permettere la formazione di una crosticina superficiale. Il ventilato invece, diffonde uniformemente l’aria calda nel vano interno, cuocendo in modo più tradizionale e assicurando piatti croccanti all’esterno, ma umidi e sugosi all’interno. Le preparazioni che verranno così esaltate sono soprattutto dolci, lasagne, soufflé e arrosti. I forni combinati sono quindi un ibrido tra microonde e forno tradizionale e potenziano i vantaggi di entrambi: una cottura perfetta, ma in metà del tempo. In questa guida all’acquisto per miglior forno a microonde combinato abbiamo selezionato tre modelli da libero posizionamento e uno da incasso, presentati per prezzo crescente. Prima di vedere singolarmente ogni prodotto soffermiamoci però sulle caratteristiche che abbiamo considerato per la scelta.

Innanzitutto può sembrare scontato, ma bisogna sempre accertarsi che il microonde abbia il forno ventilato. Spesso si tende infatti a confonderlo con il crisp, che in realtà è solo una delle tante funzioni di cui dispongono questi microonde e per il quale è necessario il piatto doratore. Mentre quello che poi chiamiamo generalmente “combi” non è altro che la semplice unione di microonde e grill che si ritrova nei microonde più basilari.

Un’altra importante caratteristica da considerare sono le funzioni del dispositivo. Chi è interessato all’acquisto di un microonde combinato è generalmente una persona che ama cucinare perciò abbiamo scelto dei modelli che offrono anche programmi automatici e modalità di cottura da sperimentare. Nessun microonde rinuncia mai allo scongelamento e al riscaldamento, ma salendo di prezzo troverete anche microonde che integrano funzioni più particolari come la cottura a vapore e la fermentazione dello yogurt.

Terzo parametro da non perdere di vista è la velocità complessiva del forno che è strettamente legata alla sua potenza: maggiore è la potenza, minore sarà il tempo impiegato per cuocere. I modelli che abbiamo scelto hanno una potenza di microonde pari a 800 W che sale notevolmente quando combinata, superando anche i 1200 W.

Chi ama cucinare deve sempre considerare anche la capacità del vano interno, misurata in litri. I forni più piccoli hanno una capienza di 23 litri, rivolta più alle piccole famiglie. Man mano che si sale di prezzo troviamo poi forni più grandi che superano i 30 litri e permettono quindi di cucinare per tante persone in un’unica soluzione.

Infine, prestiamo sempre attenzione alla semplicità dei comandi e alla facilità di manutenzione e pulizia quotidiana, evitando modelli con interfacce complesse da comprendere o che richiedono troppo tempo per essere puliti. È quindi sempre meglio puntare su rivestimenti interni in ceramica o in superfici antiaderenti e antibatteriche.