Migliore eBook reader: guida all’acquisto

Miglior eBook Reader: quale comprare

Gli eBook sono stati un’innovazione che ha cambiato davvero molto l’esperienza di lettura degli appassionati, introducendo diverse comodità non indifferenti, come ad esempio la possibilità di portare con sé un’intera libreria con un ingombro minimo. Per questo e per diversi altri motivi sono sempre di più i lettori che si avvicinano a questo mondo. La scelta dell’eReader adatto alle proprie esigenze però, soprattutto se si è nuovi a questo tipo di tecnologie, non è sempre semplice come potrebbe sembrare.

Per questo, nella guida che leggerete di seguito abbiamo deciso di organizzare i vari modelli di eBook reader seguendo una classica divisione in fasce di prezzo, che però rispecchiano anche determinate categorie di utenza, dai lettori avidi che sfruttano tantissimo gli eReader e cercano il meglio sul mercato ai curiosi che vogliono qualcosa di molto economico ma comunque soddisfacente per sperimentare la lettura elettronica.

La caratteristica che accomuna tutti i lettori di eBook è il display con tecnologia E-Ink, una particolare tipologia di schermi che, semplificando moltissimo, possiamo figurarci come una superficie composta da diverse sfere, le quali hanno una parte bianca e una nera. Per disegnare parole e immagini basta mandare un impulso elettrico a tali palline per far prendere loro una delle due configurazioni: quella scura o quella chiara. Ciò implica che questi pannelli consumino energia solo quando vengono aggiornate le pagine e non in continuazione come i classici LCD o AMOLED.

Di contro, non eseguendo un refresh continuo dello schermo, per loro natura gli E-Ink danno origine a un caratteristico movimento a scatti che può sembrare strano a chi non vi è abituato, ma che non sarà assolutamente un problema per gli ebook in cui le pagine saranno statiche per essere girate solo ogni tanto.

Il sistema degli E-ink necessita di luce esterna (quasi sempre); nel caso essa non sia sufficiente gli eReader meno economici sono dotati di fronte-illuminazione. Il display viene illuminato con dei led posti davanti allo schermo (nella cornice del device), la cui luce viene diffusa uniformemente tramite un’apposita pellicola posizionata sopra al pannello stesso. Una premessa necessaria nella scelta di un eReader è quella dello storage che opteremo per la nostra libreria. In questo infatti troveremo delle sostanziali differenze: Amazon è senza dubbio la più conosciuta nel campo eBooks ed eReader, ma è anche l’azienda che da questo punto di vista ha un ecosistema chiuso.

Gli eReader Amazon non sono dotati di slot micro SD; i libri che possiamo comprare su Amazon in formato Kindle sono leggibili solamente dai dispositivi Kindle (o da smartphone, tablet e PC tramite la app omonima), e viceversa gli eReader Kindle non leggono il formato ePub, quello più diffuso sul mercato e tramite il quale vendono eBooks tutte le catene italiane: Mondadori (tramite Kobo), Feltrinelli e IBS.

Amazon offre poi il servizio Kindle Unlimited, che possiamo pensare come un Netflix dei libri: 9,99€ al mese e potremo scaricare e leggere un enorme catalogo di oltre 20 000 titoli italiani e ben oltre un milione di titoli in lingua inglese. Per tutti gli altri eReader, il formato prevalente supportato come già detto è quello ePub, assieme a molti altri anche a seconda dei lettori; sono tipicamente supportati PDF e spesso anche i cbr e cbz nel quale spesso si trovano i fumetti.

Come detto poco sopra, le principali case editrici forniscono il download tramite file ePub con DRM (ovvero in modo che il file non possa venire condiviso illegalmente). Mentre questo è l’unico mezzo di download disponibile per Feltrinelli, IBS vanta l’implementazione di tolino cloud: ogni titolo acquistato tra gli oltre 10.000 eBooks italiani di IBS sarà automaticamente salvato sulla nuvola di tolino, disponibile alla lettura tramite gli eReader tolino o la app tolino reader per iOS e Android o PC. A differenza del cloud Amazon nel quale sono conservati i nostri libri Kindle, Tolino è decisamente più aperto: abbiamo 5 GB di storage per file ePub, PDF e TXT, e possiamo comunque scaricare i libri IBS anche in file ePub per leggerli su altri eReader come Kobo.