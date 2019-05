Dissipatore PC gaming: come e quale scegliere

Dissipatore PC gaming: quale comprare

Partiamo dal principio. Il dissipatore è una componente essenziale ed è perciò tipicamente inclusa con l’acquisto del processore (a tal proposito trovate una guida dedicata anche al miglior processore gaming). Detto questo, però, dobbiamo necessariamente tracciare una linea dato che i due principali produttori di CPU (Intel ed AMD) presentano una netta differenza in questo contesto. Mentre il dissipatore incluso Intel mostra evidenti carenze sia in performance che in silenziosità, il dissipatore incluso AMD risulta decisamente migliore del competitor con perfezionamenti anche in base alla fascia di CPU che abbiamo acquistato. In entrambi i casi, però, parliamo di prodotti non proprio consigliabili come soluzioni “definitive” per preservare una temperatura ottimale, quindi andiamo a vedere le variabili da considerare per decidere con che modello di dissipatore PC gaming dovremmo sostituirli.

Il dissipatore (o heatsink) può essere di vari formati e tipologie. Il più comune è sicuramente il dissipatore ad aria, caratterizzato da un corpo in alluminio accompagnato da una o più ventole, che a sua volta può essere suddiviso in due tipologie differenti, ovvero low-profile e tower. Ciò che vi serve sapere è che i dissipatori tower occupano più spazio verticalmente, risultando però più prestanti nel tenere fresca la CPU, mentre l’altro design risulta meno voluminoso e quindi i low-profile sono ideali nelle configurazioni di piccole dimensioni. A seconda delle dimensioni del vostro case gaming, quindi, dovrete fare la scelta più idonea così da non intasare troppo il case.

Dissipatori a liquido

Dall’altro lato troviamo i mistici dissipatori a liquido. Spesso vittime di miti e troppe fantasie riguardo al loro funzionamento, questi dissipatori generalmente offrono performance migliori rispetto alle controparti ad aria ma non è detto che sia sempre questo il caso. Anche qui troviamo due tipologie di modelli, ovvero quelli custom e le soluzioni AIO (All-In-One). La prima tipologia riguarda dei sistemi realizzati ad hoc con tubature e waterblock (la parte che ricoprirà il componente) specifici per la propria configurazione.

Il risultato è una componentistica raffreddata in modo eccellente e con un look davvero personale, ma il raffreddamento a liquido custom risulta essere molto impegnativo, difficile da mantenere e considerevolmente dispendioso. Lo consigliamo solo a veri appassionati, che per la maggior parte sapranno già il fatto loro e generalmente applicano queste soluzioni più per passione che per utilità. I modelli AIO, invece, sono quelli più comunemente diffusi in commercio e risultano pronti all’uso appena fuori dalla scatola.

Questi, infatti, sono composti da un corposo radiatore che andrà fissato su un pannello del case e da tubature con all’estremità un blocco da montare direttamente sulla CPU; le ventole in questo caso sono installate sul radiatore dove il liquido verrà raffreddato e pompato in maniera ciclica attraverso le tubature. I dissipatori a liquido AIO sono quindi di gran lunga più semplici ed accessibili ed infatti li vedrete nel corso della nostra guida all’acquisto.

I socket

Infine, bisogna ricordare che anche i dissipatori presentano il fattore della compatibilità. Prenderemo in considerazione principalmente gli ultimi socket Intel LGA1151 ed AMD AM4 e cercheremo di assistervi al meglio riportando le informazioni necessarie, ma il nostro consiglio è comunque di dare un’occhiata alla descrizione della vostra CPU per confermare la compatibilità (oltre a confermare lo spazio richiesto nel case). Con questa tipologia di prodotti spesso le specifiche tecniche non la dicono tutta sul prodotto, perciò baseremo la nostra scelta prevalentemente sui benchmark; andiamo quindi a vedere finalmente quale dissipatore PC gaming abbiamo deciso di evidenziare per ogni fascia di prezzo.