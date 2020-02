Miglior console retrogaming: le migliori per tuffarsi nel passato

Miglior console retrogaming: quale comprare

Che cos’è il retrogaming? Il termine inglese è molto vago, e va a indicare quel tipo di gioco che usa giochi e console del passato. Il movimento esiste da molto tempo, e si tratta di un gruppo di appassionati che giocano a giochi di decenni passati, spesso su hardware dell’epoca. Attenti alla storia, questi giocatori sono dei puristi, amanti dell’archeologia tecnologica, del design e con forti opinioni su quale sia la miglior retro console. Il mondo dei videogiochi è infatti molto attento al presente, e molti dei giochi del passato sono impossibili da giocare oggi senza un grande lavoro di riesumazione.

Questi appassionati collezionano vecchie console e schermi a tubo catodico, e spesso sono dei veri e propri esperti del settore, in grado anche di ripararli senza difficoltà e riuscendo a recuperare parti di ricambio.

Il retrogaming moderno

Da qualche anno, le aziende del mondo dei videogiochi si sono fatte una domanda: perché lasciare che i giochi dell’epoca siano così difficili da giocare? Oltre a reboot, remaster e virtual console, i produttori hanno deciso di creare nuove versioni delle vecchie console, includendo i giochi come erano all’epoca. Perfetti per i nostalgici della propria infanzia, questi “pacchetti” di giochi offrono un modo di rivivere gli anni d’oro dei videogiochi senza dover districarsi tra emulatori e proprietà intellettuali o spendere centinaia di euro acquistando una miglior console retrogaming di trent’anni fa su eBay. Con tutti i problemi che questo comporta: rarità, componenti impossibili da riparare, ma soprattutto compatibilità.

Le vecchie miglior retro console infatti non si collegavano ai televisori con le stesse prese HDMI ormai standard per ogni schermo. Questo aveva alcuni vantaggi: i vecchi schermi a tubo catodico con cui erano usate avevano colori più accesi e tempi di risposta più rapida. Per questo motivo sono ancora oggi usati in tornei di giochi di combattimento, ma la stragrande maggioranza dei giocatori non li possiede. Utilizzare adattatori per risolvere il problema significa complicarsi la vita dal punto di vista della risoluzione, e aggiungere un ritardo all’immagine che può anche essere notevole.

Giocare a vecchi giochi è quindi molto difficile e non possibile a tutti; serve un modo completamente diverso per poterci giocare, al di là degli emulatori e delle questioni che sollevano riguardo alla legalità e alla fedeltà dell’usare controller ed altro hardware di una volta.

La comodità

È proprio questo il problema che ha spinto le aziende a cercare di creare una miglior console retrogaming per il mercato moderno. Permettendo di giocare vecchi giochi su sistemi moderni con controller il più possibile fedele a quelli dell’epoca, l’obiettivo è di cercare di riproporre quelle stesse esperienze che hanno reso queste console un successo. Invece di usare connettori particolari per i controller spesso usano direttamente USB, rendendoli anche disponibili quindi per altre piattaforme, e sono collegate a un televisore tramite HDMI direttamente. Questo significa aumentare la risoluzione, scalando i pixel del gioco originale. Ogni modello offre sistema di menu per selezionare i giochi, e spesso anche dei riquadri decorati in cui giocare – in modo da non lasciare grosse barre nere sui lati dello schermo.

Comodità al centro della scena, quindi, e anche nel software. La miglior retro console deve includere anche save states, cioè la possibilità di salvare direttamente il “momento” in cui ci si trova – perfetto per chi adora i vecchi giochi ultra-difficili ma non ha il tempo o la pazienza per riprovare un livello per interi pomeriggi. Il modo in cui vengono sviluppati i videogiochi è cambiato, infatti: in origine la difficoltà era pensata per far spendere quante più monete possibili negli arcade. Una volta passati alle console, divenne un modo per far durare i giochi comprati il più a lungo possibile.

Oggi questi giochi non si rivolgono più a dei bambini con interi pomeriggi liberi a disposizione. Molte di queste console sanno che verranno comprate da adulti, con lavoro di cui preoccuparsi e poco tempo libero, e offrono quindi modi per aggirare queste scelte di design. I puristi possono però certamente ignorarle!

Quale miglior retro console scegliere?

La risposta non è facile. Da un lato, non tutte le console sul mercato hanno la stessa qualità. Ci sono console molto più curate di altre, sia dal punto di vista della qualità del software che della selezione di giochi, e in teoria questo rende molto facile assegnare il trofeo di miglior console retrogaming. Il problema è che è il tipo di console a contare veramente: a un nostalgico dell’epoca la cosa che interessa di più è rigiocare a un certo tipo di giochi, e la possibilità dell’acquisto è solo una. Di conseguenza di seguito elencheremo i principali rappresentanti del settore, e i più importanti giochi che ogni console include. Segnaleremo inoltre le console più curate, sia dal punto di vista della programmazione che del design e di come richiama la console originale.

Un fattore molto importante è infatti il brand: se non è affatto difficile trovare un modello di 99 Giochi In Uno che includa i titoli che ti interessano, la qualità sarà spesso molto bassa. Ma un mini NES prodotto direttamente da Nintendo ha un valore completamente diverso. La qualità di costruzione sarà molto più curata, la selezione di giochi migliore e soprattutto sarà la miglior retro console ufficiale, con un forte valore collezionistico e che si inserisce perfettamente nel resto del tuo parco console.

Per riassumere, se sei in cerca di giochi dell’era Atari, o di giochi dell’era PlayStation, l’opzione disponibile è praticamente una sola. Se invece vuoi esplorare il retrogaming senza acquistare vecchie console di seconda mano, di seguito elencheremo le migliori opzioni per chi preferisce un semplice e comodo acquisto.