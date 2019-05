Le migliori console portatili: la guida all'acquisto

Nintendo Switch

Nintendo Switch si presenta come una console ibrida, a metà strada tra una console fissa ed una portatile – per certi versi la miglior console portatile disponibile sul mercato – grazie ad un’unità centrale rappresentata da un tablet con schermo capacitivo da 6,2″ e due controller che si inseriscono ad incastro ai lati dello schermo, i cosiddetti Joy Con. Grazie ala presenza di una dock fissa, inoltre, è possibile riporre il tablet principale per passare il segnale dallo schermo portatile alla TV, con un passaggio da una risoluzione di 720p ad una Full HD di 1080p. La lineup iniziale per il 2017 parla in ogni caso di alcuni titoli degni di nota, tra cui citiamo l’attesissimo The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 ed il nuovo Super Mario Odyssey atteso per il prossimo inverno 2017. La confezione di lancio di Nintendo Switch contiene al suo interno l tablet da 6,2″ da 32 GB, una dock per il collegamento della console alla TV e due Joy Con per poter giocare in solitaria collegandoli ai lati della schermo o sulla TV grazie al Grip Controller incluso nella confezione; oppure Switch vi darà la possibilità immediata di giocare con due giocatori, dato che i nuovi Joy Con sono appositamente pensati per essere utilizzati anche singolarmente, grazie ai laccetti che aggiungono due pulsanti dorsali sulla parte superiore per garantire una configurazione di tasti completa per ogni genere.