Miglior compatta: la nostra selezione

Miglior compatta: quale comprare

Il primo errore che si commette quando si vuole comprare una nuova fotocamera è pensare che più megapixel si traducono in foto migliori. In realtà non è sempre così, e più avanti vi spiegheremo il perché. Con questa guida alla miglior compatta cercheremo di spiegarvi quali sono le caratteristiche che bisogna considerare prima dell’acquisto e vi suggeriremo dei prodotti che, secondo noi, vale la pena acquistare. Come detto nell’introduzione, infatti, le fotocamere compatte coprono tutte le fasce di prezzo e tutte le tipologie di utente.

La prima caratteristica tecnica che bisogna considerare quando si vuole acquistare una fotocamera compatta è lo zoom. Le compatte, infatti, sono dotate di un obiettivo non intercambiabile, quindi bisogna considerare bene la lente che monta un determinato modello. Questa caratteristica potrebbe essere considerata in modo negativo da alcuni utenti, in quanto nel tempo non è possibile utilizzare altri tipi di obiettivo. Ma in realtà potrebbe rivelarsi come una caratteristica positiva. Imparando ad utilizzare un determinato obiettivo, nel tempo, si riuscirà a gestirlo al meglio, arrivando a scattare foto e video sempre migliori. Solitamente le compatte montano lenti con una focale che va da 24mm a 70mm (equivalenti a 35mm), ma è possibile acquistare fotocamere che arrivano anche a focali molto spinte, le cosiddette superzoom. Quest’ultime permettono di avvicinarsi anche ai soggetti più lontani e consentono di cimentarsi in vari generi fotografici.

Un’altra caratteristica che è bene considerare è l’apertura massima del diaframma. Sempre per il discorso che non è possibile cambiare lente, il valore massimo dell’apertura del diaframma è molto importante. Un diaframma molto aperto sia alla focale minima, sia alla focale massima, permette di scattare foto anche in condizioni di bassa illuminazione, oltre a restituire un effetto sfocato sullo sfondo molto bello da vedere. Inoltre ci sono altre due caratteristiche (meno importanti) da considerare: il mirino e la modalità manuale. Se cercate una compatta molto semplice da utilizzare ed economica queste caratteristiche non vi interesseranno. Se invece volete avvicinarvi al mondo della fotografia in modo più serio o state cercando una compatta di buon livello, potrebbero diventare quasi fondamentali. Il mirino è importante in quanto in condizioni di forte luce non sempre è possibile controllare l’inquadratura dal display della macchina fotografica; inoltre permette di abituarsi a portare la fotocamera all’occhio per scattare, quindi se in futuro passerete a reflex o mirrorless vi sentirete molto di più a vostro agio. Per quanto riguarda la modalità manuale il discorso è molto simile a quello precedente. Se si vuole imparare a fotografare gestendo tutti i parametri di scatto in modo professionale, la modalità manuale è fondamentale. Grazie a quest’ultima è possibile settare i tempi di posa, i valori ISO, l’apertura del diaframma e tante altre cose.

Le ultime due caratteristiche che bisogna considerare sono il sensore e la tenuta ad alti ISO. Si tratta di due requisiti che in un certo senso sono collegati tra loro. La tenuta del rumore digitale ad alti ISO è infatti dovuta, in parte, al tipo di sensore che viene utilizzato. Nell’immagine qui sotto potete notare la differenza tra i vari sensori disponibili sulle compatte.

Come si nota nell’immagine, esistono vari sensori che si contraddistinguono tra loro per grandezza. I primi sono i sensori da 1/2.3″, molto comuni soprattutto nelle compatte economiche in quanto offrono risultati decenti nonostante le dimensioni molto contenute. La particolarità di questi sensori è che meno megapixel presentano, maggiore sarà la qualità fotografica. A seguire troviamo i sensori da 1/1.7″, leggermente più grandi dei precedenti, quindi hanno una resa leggermente migliore, ma anche meno comuni. I sensori da 1″, invece, sono quelli che, nonostante le dimensioni contenute, possono offrire qualità fotografiche di alto livello. Infine troviamo i sensori più rari e performanti: 4/3″, APS-C e full frame. Questa tipologia di sensori assicura prestazioni molto elevate, per questo motivo vengono spesso montati su modelli di fascia alta che presentano prezzi importanti.

Abbiamo diviso questa guida alla miglior compatta in quattro categorie, in modo da dividere i modelli in base alle vostre esigenze. Le categorie sono: fascia bassa, fascia media, fascia alta e fascia pro. Scopriamo insieme quali sono, secondo noi, le miglior compatte da acquistare.