Chromebook: la nostra panoramica sui migliori portatili Chrome OS sulla piazza

Lenovo 14e Chromebook

Iniziamo la nostra selezione Chromebook Italia con un modello particolarmente stuzzicante per rapporto qualità/prezzo: parliamo di Lenovo 14e Chromebook. Dal look particolarmente serio e sì, magari anche anonimo, questo Chromebook rappresenta una ottima scelta per chi vuole spendere davvero poco e avere tanto. All’interno del corpo di policarbonato sottile leggero (soli 1.48 Kg, ottimo da portare in giro) troviamo un pannello da 14″ Full HD, decisamente poco scontato. Questo è ottimo per guardare video su YouTube, nonché per utilizzare tutti i vari siti web ad una risoluzione elevata.

All’interno troviamo un processore AMD, chiave di questo risparmio: l’APU in questione è la A4-9120C, dual-core che arriva fino a 2.40 GHz a massime prestazioni. Associati troviamo 4 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC; non è il massimo per l’archiviazione, ma acquistare un Chromebook significa anche utilizzare storage prettamente esterno. ChromeOS, sempre aggiornato all’ultima versione, si avvia in pochissimi secondi.

Lato porte troviamo davvero tanto: due USB 3.1 Type-C (con ricarica), due USB 3.0 full size, jack audio e lettore micro SD. Per l’output video e altri connettori è possibile sfruttare un hub esterno senza problemi. Ad alimentare il tutto troviamo un modulo da 57 Wh che dovrebbe garantire a Lenovo 14e Chromebook svariate ore di navigazione, anche fino a fine giornata.