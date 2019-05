Miglior cavalletto fotografico: guida alla scelta

Miglior cavalletto fotografico: quale comprare

Per quanto possiate essere immobili e trattenere il fiato nel momento dello scatto è molto improbabile che riusciate a stare completamente immobili tanto da evitare il micromosso, soprattutto scattando con tempi sempre più brevi. Il cavalletto infatti può non essere necessario negli scatti da reportage o in particolari foto (che possono includere anche alcuni tipi di ritratto alla Steve McCurry) dove l’esposizione è talmente rapida che non ci saranno sicuramente problemi (vedi 1/4000 e simili). In moltissimi altri casi avrete però bisogno di stabilizzare la fotocamera e, se possibile, utilizzare anche un telecomando esterno (ed eventualmente un intervallometro) al fine di evitare il tocco per lo scatto che potrebbe comunque compromettere la foto.

In questa guida vogliamo proporvi una selezione aggiornata del miglior cavalletto fotografico per le vostre fotocamere. Per praticità abbiamo deciso di dividere i prodotti in quattro categorie: “esigenze base”, “esigenze professionali”, “cavalletti per video” e “monopiedi”. Il cavalletto base è il primo con cui si entra in contatto quando ci si avvicina da poco alla fotografia e si vuole capire ancora molte tecniche da sperimentare. Le singole gambe di questi cavalletti sono composte da più sezioni e, per quanto concerne i cavalletti economici, la soluzione più utilizzata per il blocco e lo sblocco è quella delle clip, componenti che si usurano maggiormente a lungo andare. Per le esigenze basilari, di solito si scelgono cavalletti in alluminio, materiale sufficientemente resistente e poco costoso.

Più salgono le esigenze, più sale la spesa e più sale la resa, è una regola che vale più o meno sempre. Nel caso dei cavalletti professionali le differenze riguardano principalmente i materiali utilizzati, il meccanismo di estensione delle singole gambe, l’altezza massima, la resistenza ad agenti atmosferici e la maggior sopportazione per quanto concerne il peso della vostra attrezzatura. Tendenzialmente i cavalletti più professionali utilizzano sistemi a torsione per l’estensione delle gambe: si tratta di ghiere da ruotare al fine di sbloccare il meccanismo d’estensione. Questo offre, in parole povere, un minor ingombro ed una maggior resistenza nel tempo. La maggior parte dei cavalletti professionali includono una colonna (o gamba) centrale che può essere estesa (per aumentare quindi l’altezza complessiva del cavalletto) e, in alcuni casi, è anche possibile inclinare questa colonna al di fuori dell’area delle gambe al fine di porsi perpendicolarmente rispetto al soggetto da fotografare. Per le esigenze professionali di solito si acquistano metalli in lega di carbonio che, seppur più costosa, riesce ad essere più leggera e resistente.

Per concerne i cavalletti video il discorso cambia: un videomaker deve aver la possibilità di muovere la testa del cavalletto come preferisce senza scatti o intoppi che possono rendere il girato mosso. Pertanto, i cavalletti video hanno teste molto più fluide che possono essere regolate in maniera specifica in base a ciò che il regista vuole. Oltre a questo, prodotti del genere hanno una struttura molto più stabilizzata ed indicata per sessioni di registrazione molto lunghe, anche a bordo di carrelli appositi per il rapido movimento.

Infine, l’utima categoria di questa guida al miglior cavalletto fotografico, riguarda i monopiede, cioè una singola gamba (o colonna) che vi permetterà di stabilizzare un ripresa o una foto in maniera rapida. Certo, la stabilità di una singola gamba non è la stessa di tre dedicate, pertanto, ovviamente, non potrete lasciare un monopiede in equilibrio e andarvene (a meno che non abbia un sistema a tre gambe inferiori), pertanto si tratta di un dispositivo consigliato a chi ha bisogno di stabilità istantanea (magari per un’intervista, un video reportage on-the-go) o una foto con un tempo veloce a sufficienza da non causare micromosso. Esistono due tipi di monopiedi: quello classico a clip e singola colonna oppure i modelli che includono tre piccole “gambe” nella parte inferiore al fine di darvi una stabilità maggiore e un equilibrio simile ad un treppiedi classico.

Tra le caratteristiche di un buon cavalletto è bene notare anche la presenza di una clip a rilascio rapido, cioè un piccolo aggancio che si stacca dalla testa del cavalletto. Questo componente viene fissato nella parte inferiore della vostra fotocamera e, tramite un meccanismo a sgancio (rapido, per l’appunto), vi permette di montare (o smontare) in tutta rapidità la fotocamera sul cavalletto. Si tratta ormai di uno standard per tutti i treppiedi, anche se quelli più economici potrebbero non avere questa particolarità, esattamente come per quanto concerne la testa: essa infatti è un componente fondamentale nei cavalletti e, in quelli più economici, non può essere staccata dalla struttura e cambiata con un’altra più prestante o adatta a esigenze diverse. Capito ciò che ci troveremo di fronte, ecco la nostra selezione dedicata al miglior cavalletto fotografico.