Miglior cavalletto fotografico da viaggio: guida alla scelta

Miglior cavalletto fotografico da viaggio: quale comprare

Il cavalletto fotografico è uno degli accessori che non può mai mancare tra l’attrezzatura di un fotografo, che sia esso amatoriale o professionista. Questo accessorio è fondamentale per alcuni generi fotografici, come ad esempio la fotografia paesaggistica, la fotografia still life e la fotografia notturna. Grazie ad un buon cavalletto è possibile ottenere foto perfettamente nitide e prive di micromosso, caratteristiche fondamentali per quanto riguarda i generi sopracitati. I cavalletti presenti sul mercato sono davvero molti e coprono tutte le fasce di prezzo, quindi non è semplice scegliere quello più adatto alle proprie esigenze. Per i fotografi che scattano prevalentemente fotografie paesaggistiche e notturne il cavalletto non deve essere molto ingombrante, perché bisogna spostarsi spesso. Per questo motivo abbiamo realizzato una guida al miglior cavalletto fotografico da viaggio, selezionando soltanto i prodotti a nostro parere più validi.

Le caratteristiche che differenziano un cavalletto da viaggio da un normale treppiede da studio sono svariate. La prima è sicuramente la lunghezza e il peso. I cavalletti da studio sono spesso molto ingombranti, perché devono stabilizzare perfettamente attrezzatura pesate. I treppiedi da viaggio devono fare la stessa cosa, ma al tempo stesso devono risultare poco ingombranti e soprattutto leggeri, ottenendo così un ottimo compromesso tra stabilità e portabilità. Quest’ultima caratteristica è fondamentale, perché quando si viaggia si cerca di portare il maggior numero di attrezzatura utile occupando il minor spazio possibile. Per questo motivo la nostra selezione dei prodotti ha tenuto conto di svariate caratteristiche fondamentali quando si cerca il miglior cavalletto fotografico da viaggio.

Le prime due caratteristiche che abbiamo considerato riguardano la lunghezza minima e il peso del cavalletto, proprio per le ragioni di cui abbiamo parlato sopra. Legandoci a queste due caratteristiche abbiamo tenuto conto anche dei materiali utilizzati per la costruzione dei vari cavalletti. Questi prodotti possono essere costruiti solitamente con due tipologie di materiale: alluminio e carbonio. Il primo è più economico da produrre e permette di avere una struttura abbastanza leggera e resistente. il secondo è molto più costoso in quanto molto leggere e molto più resistente rispetto al primo. La fibra di carbonio è indicata per i fotografi che si trovano spesso a dover scattare foto con temperature molto basse, perché non si tratta di un materiale che si congela e quindi non si rischia di restare con le mani attaccate al cavalletto quando ci si deve spostare. Ovviamente si tratta di situazioni estreme, ma i fotografi professionisti che scattano foto paesaggistiche si trovano spesso in condizioni di questo genere. I cavalletti che utilizzano l’alluminio sono ovviamente più economici, quindi sono adatti ai fotografi amatoriali che non vogliono spendere molto o ai fotografi professionisti che non scattano foto in situazioni meteorologiche estreme.

Un’altra caratteristica da considerare è la testa del cavalletto. Per i meno esperti, il cavalletto fotografico è formato dalle gambe e dalla testa e spesso queste due sezioni vengono vendute separatamente. Nella selezione dei prodotti presenti in questa guida abbiamo selezionato soltanto prodotti che sono venduti in kit con la testa, in modo da avere una spesa più contenuta e per evitare di acquistare un treppiede che non sia subito pronto all’uso. Sui cavalletti da viaggio le teste che vanno per la maggiore sono quelle a sfera, in quanto sono meno ingombranti e permettono di posizionare la fotocamera in qualsiasi posizione. Se però siete appassionati anche di video questa tipologia di testa non è molto adatta e dovrete orientarvi su teste a 3 vie. Quest’ultime consentono di realizzare panning molto stabili e fluidi e permettono di seguire il soggetto in modo molto più preciso. Sappiate che quasi tutti i cavalletti consentono di cambiare la testa, quindi in futuro si può acquistare una testa diversa e utilizzare lo stesso treppiede. In questa guida al miglior cavalletto fotografico da viaggio abbiamo tenuto conto anche delle gambe dei cavalletti. È importante sapere che i treppiedi sono divisi in sezioni, le quali determinano la torsione delle gambe. Le sezioni permettono di estendere il treppiede e utilizzano dei blocchi per decidere l’altezza del cavalletto. Possono essere di due tipi: a clip o a vite. La differenza tra queste due tipologie di blocchi sta nella praticità e nell’ingombro. Le clip sono più pratiche e più ingombranti, mentre quelle a vite consentono di avere delle dimensioni più contenute ma possono risultare meno pratiche.

Per la nostra selezione abbiamo tenuto conto anche della colonna centrale dei cavalletti. Si tratta di una sezione che può essere estesa per avere un’altezza massima maggiore in determinate situazioni, ma comporta una stabilità minore della ripresa in situazioni di vento. La maggior parte dei treppiedi che abbiamo selezionato integrano un gancio nella parte inferiore della colonna centrale, in modo da appendere un peso (tipo il proprio zaino) in modo da stabilizzare il più possibile il cavalletto anche quando c’è vento. Abbiamo deciso di inserire in questa guida al miglior cavalletto fotografico da viaggio anche dei treppiedi che non sono dotati di gambe estendibili. Si tratta di cavalletti molto piccoli pensati per essere riposti nello zaino in modo da occupare il meno spazio possibile. Ovviamente non sono treppiedi che permettono di mantenere la fotocamera ad altezze considerevoli, però possono essere utilizzati per scattare foto di gruppo, time lapse, foto paesaggistiche senza troppe pretese e video fissi. Essendo molto piccoli hanno prezzi abbastanza contenuti e possono sorreggere soltanto fotocamere leggere, come ad esempio compatte o mirrorless di piccole dimensioni.

Scopriamo quindi quali sono i prodotti che abbiamo scelto per questa guida al miglior cavalletto fotografico da viaggio.