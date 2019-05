Case gaming: come e quale scegliere

Case Gaming: quale comprare

I case sono effettivamente il componente più creativo e flessibile per quanto riguarda l’assemblaggio di un PC. Dovendo solamente rispettare le dimensioni standard dei vari componenti al loro interno (come la scheda madre o le ventole), tutto il resto sarà nelle mani del produttore. Nonostante i layout dei case siano molto simili generalmente, ci potremo infatti imbattere in design più singolari o strutture peculiari. Ma torniamo a noi.

Il case dispone di una scheda tecnica davvero lunga, ma che non necessariamente andrà ad influire sulla nostra scelta. Se non si ha bisogno di un lettore DVD si può ad esempio trascurare il numero di slot a disposizione. Non solo, lo spazio occupato da questi slot renderà meno efficace il passaggio dell’aria ed andrà ad aggravare sul peso del case, senza considerare che si sta pagando per una caratteristica che non è immediatamente utile. Questo ragionamento può essere riproposto su varie caratteristiche del case, come il numero di slot per gli HDD, lo spazio per i radiatori o anche semplicemente il supporto per componenti di una certa dimensione. Insomma, quello che vogliamo dire è che non sempre un numero più grande sulla scheda tecnica indica un case migliore e non dovreste basare la scelta su una valutazione prettamente matematica.

Quando si sceglie che case acquistare?

Qual è quindi il giusto approccio? Considerando il case come il contenitore del nostro computer, l’opzione migliore è sceglierlo come ultimo componente in assoluto dopo aver definito tutti i componenti interni e le eventuali necessità future. Così facendo potremo scegliere il case gaming con più coscienza, puntando a qualcosa che sia all’altezza del resto della configurazione e che rispetti i requisiti di spazio necessari per accomodare un dissipatore PC gaming o una scheda video gaming particolarmente voluminosa.

Una tipologia di case che non vi consigliamo a meno che non cerchiate di risparmiare il più possibile nella creazione della vostra build è quella low-cost, caratterizzata da prodotti come Itek Invader R03 o Itek Ninja. Questi case – come in generale tutti quelli dal prezzo contenuto – risultano prodotti non molto robusti, ed il nostro consiglio è piuttosto quello di investire su un case che vi accompagni durante gli anni. Detto questo, però, se desiderate un’opzione low-cost per evitare il design “da scatolone” potete tranquillamente acquistarli, consapevoli però che per quanto siano funzionali la loro natura non è proprio “al passo coi tempi”.