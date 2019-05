Caricatore USB: come e quali scegliere

Miglior caricatore USB: quale scegliere

Il mercato mobile di oggi è sempre più caratterizzato da rapide innovazioni che anno dopo anno vanno ad aggiungere valore a smartphone e tablet di ogni fattura, migliorandone aspetto e funzionalità ma portandosi dietro un problema considerabile ormai come “sempreverde”: ci riferiamo ovviamente alla scarsa autonomia di questi device, causata dall’utilizzo di una tecnologia – le batterie al litio – che non riesce a rimanere al passo con i tempi che corrono. Per questo motivo i vari produttori di smartphone e tablet hanno ben pensato di ideare soluzioni di ricarica sempre più sofisticate, in grado di dimezzare i tempi necessari a completare un ciclo di ricarica e dotandoci di particolari caricabatterie USB che ci ritroviamo ad utilizzare sempre più spesso.

Cosa accade, però, quando uno di questi caricabatterie che siamo soliti utilizzare viene smarrito, diventa difettoso o addirittura smette di funzionare? Come sostituire un caricabatterie originale quando ci rendiamo conto che quest’ultimo è obsoleto o scadente, e decidiamo di voler passare ad una nuova soluzione, magari dotata di più slot USB per ricaricare in contemporanea due o più device? A meno che non possediate uno degli ultimi top di gamma usciti sul mercato, per cui l’opzione di ri-acquistare il proprio caricabatterie originale sembra essere la scelta più azzeccata (pur pagando un sovrapprezzo rispetto alla concorrenza) il nostro consiglio è quello di passare in rassegna soluzioni di terze parti. Attenzione: non stiamo parlando di apparenti cloni dei caricabatterie originali, assolutamente, in quanto essi sono nella quasi totalità dei casi riproduzioni scadenti – solitamente made in China – dei più blasonati accessori. Sul mercato (soprattutto sugli store virtuali) esistono ormai alcune solide realtà affermatesi nel tempo, aziende del calibro di RAVPower o Aukey, specializzate nella realizzazione di caricabatterie e accessori per smartphone e tablet di ottima fattura, disponibili tra l’altro a prezzi più che vantaggiosi.

Lasciate dunque perdere i caricabatterie dalla non meglio precisata provenienza che ognuno di noi è soluto ritrovare in casa e non rivolgetevi a soluzioni facilmente individuabili nei centri commerciali, acquistando un caricabatterie senza alcun criterio logico. Dovete infatti sapere che quest’ultimo è un accessorio molto importante – oserei dire vitale – per il vostro dispositivo elettronico. Esso, comunicando con la batteria del vostro dispositivo, scandisce i tempi di ricarica e l’intensità dell’energia erogata, il tutto seguendo alcuni valori facilmente individuabili da ognuno di noi. Evitate dunque di acquistare uno di questi accessori “alla cieca”, rischiando di portarvi a casa un dispositivo di scarsa qualità e non adatto al vostro smartphone, seguite invece le nostre linee guida ed i nostri consigli per effettuare una spesa intelligente che sappia durare nel tempo ed evitarvi inutili grattacapi.

Cosa bisogna dunque considerare nell’acquisto di un caricabatterie USB? Innanzitutto dobbiamo scegliere se desideriamo acquistare un modello dotato di uno o più slot USB al quale collegare i nostri cavi che alimenteranno i nostri dispositivi. È chiaro che di questi tempi non conviene acquistare un caricabatterie dotato di slot singolo, sia per un discorso funzionale, in quanto ormai ognuno di noi dispone di più di un dispositivo elettronico da ricaricare la notte oppure durante l’intero arco della giornata, sia per quanto riguarda il discorso qualità/prezzo: il sovrapprezzo di questi accessori rispetto ad un caricabatterie a slot singolo è irrisorio, e talvolta anche nullo. Considerato questo bisogna capire quale caricabatterie USB è più adatto al nostro dispositivo elettronico: per fare questo dobbiamo analizzare alcune caratteristiche tecniche, sia quelle del nostro smartphone, tablet o dispositivo affine, che quelle dello stesso caricabatterie che stiamo passando in rassegna.

Intensità: come misurarla?

Per quanto riguarda i dispositivi in sé bisogna conoscere l’intensità con cui il nostro caricabatterie originale incluso originariamente nella confezione ricarica nativamente il nostro dispositivo: molti device – specialmente quelli Android – arrivano con una particolare tecnologia denominata Qualcomm Quick Charge (o altre tecnologie proprietarie di ricarica rapida, come quella di Samsung), in grado di supportare maggiore intensità e rapidità di ricarica. Per capire tutto ciò abbiamo bisogno di una misura convenzionale, che in questo caso è rappresentata dai milliampere (mA) e milliamperora (mAh). In questo senso vi basterà dare un’occhiata alla “targa” del vostro caricabatterie per individuare il valore di output, espresso come multiplo della misura qui sopra nominata: gli ampere (A). Solitamente troverete un valore che oscilla tra gli 1.0 A e i 3 A: basatevi su quest’ultimi per capire quale caricatore andare ad acquistare successivamente, scegliendone uno simile a quello originale, magari sovradimensionato. Scegliendo infatti un caricabatterie USB con maggiore intensità rispetto a quello originale, questo si adatterà alla richiesta energetica della batteria, ma non viceversa: utilizzando un caricabatterie ad intensità più bassa questo impiegherà più tempo a caricare il vostro device, generando talvolta fastidiosi surriscaldamenti.

Gli ultimi modelli di iPhone (come ad esempio iPhone 8) supportano un’elevata intensità d’erogazione, mentre i tablet, che siano iOS o Android, godono di un input energetico ancor più intenso, spesso pari a 2.4 A o 2.1 A (Ampere). I principali dispositivi Android, montando spesso un processore Qualcomm, arrivano in buona parte dei casi con la sopracitata tecnologia di ricarica rapida Quick Charge, da poco presente sul mercato nella sua ultima reincarnazione 3.0 – i top di gamma come HTC 10, invece, vanno anche oltre. Il resto dei device non dotati di tecnologie di ricarica rapida, invece, dispongono solitamente di un livello di input di 1.0 / 1.4 A. Questi valori non fanno altro che indicare il quantitativo di carica erogata entro un’ora. Ad oggi una batteria agli ioni di litio che si rispetti dispone solitamente di più di 3000 mAh: ciò sta a significare che con un caricabatterie da 3000 mA impiegheremo un’ora o poco più per raggiungere un ciclo di carica completo.

Rimane inoltre da considerare – cosa sicuramente fondamentale – della compatibilità con lo standard PowerDelivery raggiunto dalla USB Type-C recentemente. Questo consente, in pillole, di alimentare ad elevato wattaggio tramite il profilo 5 Volt /3 Ampere i dispositivi come i notebook di ultima generazione. Tenete in considerazione che tale standard gira solo su USB-C pura, quindi che non passa da un connettore classico Type-A ai due capi, e che non tutti i caricatori da presa supportano il PD (PowerDelivery appunto); ovviamente ve li indicheremo noi di seguito, niente paura.

USB: diverse tipologie di connettore

Un ruolo importante nella ricarica del nostro dispositivo lo fa il connettore USB utilizzato dal nostro smartphone per ricevere la corrente dal caricatore che decidiamo di acquistare. Mentre in passato i dispositivi Android erano soliti utilizzare il solo standard micro USB, basato su tecnologia 2.0, oggi i tempi stanno cambiando, seguendo di pari passo la rapida innovazione che giorno dopo giorno compie passi avanti nel settore dell’informatica.

Sempre più smartphone stanno iniziando ad adottare il nuovo standard USB Type-C, connettore reversibile e basato sulle più rapide tecnologie USB 3.0 o addirittura USB 3.1, fattori che come avrete capito influiscono sia sulla velocità di trasmissione dei dati, sia su quella della stessa energia elettrica. Gli smartphone più recenti, ormai di tutte le fasce, dispongono tutti della nuova porta a due vie e di tecnologie di ricarica rapida, proprietarie o non: ciò che cambia è lo standard su cui si appoggiano , ovvero USB 3.0 o USB 3.1, con performance solitamente più alte sull’ultimo citato (nonché funzioni aggiuntive, come il mirroring via cavo o simili).

Cosa controllare, dunque, sul caricabatterie? Se siamo a conoscenza che il nostro dispositivo supporta Qualcomm Quick Charge 3.0 (o inferiori) cerchiamo un caricabatterie USB certificato per questa tecnologia, ma stiamo attenti a conoscere quale tecnologia di ricarica è effettivamente supportata dal nostro terminale. Controlliamo dunque se il nostro dispositivo supporta lo standard micro USB (2.0) o Type-C (3.0 o 3.1) e se è dotato di una tecnologia di ricarica rapida come quella di Qualcomm, muovendoci di conseguenza. Se il nostro device non soddisfa nessuna delle ipotesi sopracitate acquistiamo un caricatore USB da 2 A che di base sarà rapido per ogni occasione, ma saprà comunque adattarsi a terminali meno prestanti.