Miglior braccialetto monitoraggio sonno: dormire bene con i giusti prodotti

Misfit Ray

Come abbiamo detto all’interno del capitolo introduttivo, nella nostra guida sul miglior braccialetto monitoraggio sonno andremo a vedere prodotti che non per forza necessitano di un display. È questo il caso del Misfit Ray, una smartband estremamente particolare e dal design piuttosto unico. L’assenza del pannello frontale non dovrebbe destare alcuna preoccupazione, visto che tutte le informazioni carpite dal piccolo dispositivo vengono inviate all’applicazione companion installata sul proprio smartphone.

Il corpo cilindrico, in alluminio, integra al suo interno tutti i sensori per tracciare l’attività fisica e la qualità del sonno. L’unico elemento pensato per offrire qualche tipo di informazione all’utente è a livello del LED inserito in una delle porzioni terminali della smartband. Il suo comportamento può essere customizzato tramite l’applicazione mobile, compresa la possibilità di legare un tipo particolare di colore ad un messaggio di WhatsApp, una email, un SMS, una chiamata e tanto altro.

Dicevamo che ogni informazione carpita dal Ray viene poi inviata all’app companion. Questo fa ovviamente riferimento anche alle fasi di sonno, che vengono sapientemente suddivise in sonno leggero e sonno pesante. Vi consigliamo di prendere in considerazione il Ray come il vostro nuovo miglior braccialetto monitoraggio sonno proprio per l’ottima sensibilità per quanto riguarda l’individuazione delle fasi di sonno.

Fra queste ci fa piacere trovare la possibilità di attivare il tracking dei piccoli riposini pomeridiani, che vengono così facilmente separati dalle ore di sonno vere e proprie. Questa non è una cosa da poco, soprattutto quando si considera che molte altre smartband non riescono ad individuare con precisione sessioni di riposo così brevi. Per maggiori informazioni sul prodotto e le sue qualità vi rimandiamo alla recensione Misfit Ray.