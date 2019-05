Miglior braccialetto fitness: il compagno ideale per restare in forma

Misfit Shine 2

Come abbiamo sottolineato nel precedente capitolo, il miglior braccialetto fitness varia da persona a persona. Chi fa sport a livello non agonistico, per mantenersi in forma, oppure per qualche piccola competizione semi-agonistica che prevede un particolare tipo di allenamento, può preferire un determinato braccialetto fitness rispetto ad un altro. Per esperienza personale, andando attivamente in palestra ho imparato a fare a meno delle classiche smartband e di tutti i dispositivi da polso.

Il dispositivo si incastra spesso sotto il guantino e mi dà noia quando faccio particolari esercizi. In questo caso – così come in tanti altri -, un prodotto tipo il Misfit Shine 2 potrebbe fare davvero la differenza. Ovviamente il dispositivo è munito di un braccialetto in silicone, ma nella confezione trovate anche una comoda clip per agganciare il sensore ad una cinta, alla camicia, alla manica, alla fibbia delle scarpe da tennis, nella tasca dei pantaloncini, all’elastico di un costume e tanto altro. Questa modalità offre quindi una libertà di movimento che invece è difficile trovare su altri prodotti, soprattutto se non contemplano l’utilizzo di una clip esterna.

Nonostante l’aspetto estremamente minimale caratterizzato da una lavorazione in alluminio, il Misfit Shine 2 è in grado di tenere traccia di un nutrito numero di attività fisiche. Abbiamo il calcolo dei passi, della distanza percorsa, delle calorie bruciate e ancora, il controllo della qualità del sonno, la ricezione di notifiche da parte del proprio smartphone e anche la possibilità di controllare le statistiche relative al proprio allenamento in piscina.

Il prezzo abbordabile spesso lo mettono ingiustamente in cattiva luce; tutt’altro: il Misfit Shine 2 è un braccialetto fitness completo, leggero, robusto, con una buona applicazione companion.