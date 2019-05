Miglior bracciale cardiofrequenzimetro: ecco cosa offre il mercato

Miglior bracciale cardiofrequenzimetro: quale comprare

Come possiamo vedere all’interno della nostra personale selezione sulla miglior smartband, alcune volte capita di dover ricercare un particolare modello di smartband, come quelle munite di sensore HR per il battito cardiaco. Quindi, in questa guida, la nostra attenzione si sposta sulla ricerca del miglior bracciale cardiofrequenzimetro.

Questo piccolo elemento, dapprima integrato nelle soluzioni più costose e poi, a poco a poco, anche in prodotti estremamente economici, permette agli atleti – sia causali che non – di tenere sotto controllo l’andamento del proprio cuore. Senza entrare in dettagli troppo tecnici, il sensore HR è composto da due elementi: un LED e un fotodiodo. Il LED serve ad illuminare l’area del polso posta immediatamente a contatto con il modulo HR.

In questo modo, la variazione di luminosità data dal passaggio del sangue nelle vene viene registrata dal fotodiodo. È qui che entra in azione la componente software del bracciale cardiofrequenzimetro, che registra la pulsazione del sangue e quindi del cuore. In alcune condizioni, soprattutto per gli atleti che fanno attività fisica a livelli agonistici, è importantissimo tenere sotto controllo i propri battiti.

Il nostro criterio di valutazione ci porta a sondare il terreno per cercare il miglior bracciale cardiofrequenzimetro. Come vediamo all’interno dei nostri consigli per gli acquisti, vi proponiamo poche ma smartband ma buone, partendo dalla più economica fino ad arrivare alla più costosa, tutte accomunate dalla presenza di sensori HR di qualità. Come sempre, anche qui vige la stessa regola: il prodotto più economico non è da intendere come un dispositivo meno curato o valido rispetto a quello più costoso.

Infatti, a parità di funzioni, la differenza sul prezzo la fa il brand. Siate quindi certi che, anche acquistando il primo fra il miglior bracciale cardiofrequenzimetro, avrete le carte in regola per tracciare minuziosamente l’andamento del vostro cuore così come l’attività fisica in generale. Infine, per una migliore fruizione della guida, i prodotti sono inseriti in ordine di prezzo crescente, ovvero dal più economico al più costoso.