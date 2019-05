Miglior aspirapolvere senza sacco: tutta la potenza dell'aspirazione senza sacchetto

Severin My 7118 Multiciclonico

Severin My 7118 e quello che si potrebbe definire il miglior aspirapolvere senza sacco multi-accessoriato. Questo aspirapolvere ha davvero un set di spazzole per ogni esigenza e che difficilmente non sapranno soddisfarvi: spazzola classica, spazzola parquet xxl, molto sottile per pulire anche gli spazi difficilmente raggiungibili sotto i mobili, spazzola con sistema Claw Collect per imbottiti, spazzola turbo per moltiplicare la potenza dello strumento, mini spazzola e lancia a canna piatta per infilarsi in ogni angolo.

Questo attrezzo super accessoriato è mosso da un motore multiciclonico che genera una forza aspirante capace di polverizzare anche il più resistente residuo di sporco. Chiude la dotazione un serbatoio abbastanza capiente da 1,8 litri, che si estrae dal pratico manico e si svuota in poche mosse, e una targhetta energetica di classe A anche se sono 900 i watt assorbiti per far funzionare questa bellezza.

Gli accessori inclusi e la vasta gamma di spazzole e bocchette extra che possono essere ordinate a parte, fanno di questo Severin uno dei miglior aspirapolvere senza sacco fruibile a 360 gradi e su ogni superficie. Vi consigliamo l’acquisto di questa aspirapolvere senza sacco soprattutto se avete una casa composta da varie tipologie di pavimento, si dimostrerà l’alleato migliore per tenerla sempre pulita senza farvi perdere ore nelle pulizie quotidiane.