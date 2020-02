Come assemblare un PC: scelta e montaggio dell'alimentatore

Miglior alimentatore PC: quale comprare

Partiamo dal principio: qual è il compito dell’alimentatore? Prima di tutto quello di fornire l’energia necessaria a tutti i componenti, garantendo una corretta e costante alimentazione. Secondo, ma non meno importante, quello di proteggere il sistema da eventuali imprevisti energetici, salvaguardando i vostri preziosi acquisti. Ciò nonostante l’alimentatore è spesso trascurato, con molta probabilità perchè non impatta in maniera diretta le prestazioni del computer. Ma visto le responsabilità che si riversano su questo componente, è meglio sceglierne uno affidabile che non metta a rischio l’integrità dell’intero PC. Fortunatamente c’è una vastissima scelta di alimentatori tra cui scegliere e troverete quello più adatto a voi senza alcun dubbio. Vediamo allora quali criteri prendere in considerazione per la scelta del miglior alimentatore PC.

Come scegliere un alimentatore

Gli alimentatori (o PSU) sono probabilmente il componente che causa più grattacapo durante l’assemblaggio di un PC. Le informazioni riportate nella scheda tecnica sono spesso di difficile lettura, più in linea con il mondo dell’elettrotecnica. Spiegheremo ora quindi come interpretare tutti questi nomi e sigle.

Partiamo con il wattaggio, la caratteristica tendenzialmente più rilevante agli occhi del consumatore. Questa è la quantità massima di corrente che l’unità può fornire ai componenti del PC. Generalmente, più alto sarà questo valore, più l’alimentatore sarà in grado di tener testa alle richieste dei componenti, in particolar modo da parte di processore e scheda video (se vuoi ulteriori informazioni sulle loro necessità, puoi leggere le nostre guide dedicate al miglior processore e alla migliore scheda video). Insieme li possiamo considerare il cervello del computer, esponenzialmente più complessi degli altri componenti. Questo si riflette appunto sulle loro richieste di energia, altrettanto superiori. Proprio per questo la scelta di miglior alimentatore PC sarà basata principalmente sull’accostamento tra CPU e GPU.

In ogni caso, ci teniamo a precisare che il wattaggio non dà alcuna indicazione sulla qualità del prodotto: è una caratteristica abbastanza superficiale, e non va considerata da sola. La scelta migliore è mirare a brand affidabili con alimentatori comprovati da testate indipendenti.

Come valutare l’efficienza

Per la scelta del miglior alimentatore PC prenderemo inoltre in considerazione l’efficienza, identificata attraverso la sigla 80 Plus. Si tratta di una certificazione garantita da un’organizzazione indipendente. Perché ne abbiamo bisogno? Semplicemente, l’alimentatore assorbe la corrente dalla parete per poi ridistribuirla ai componenti del computer. In questo processo però c’è una dispersione di energia – parte della corrente viene consumata durante il trasporto. La certificazione 80 Plus garantisce che minimo l’80% dell’energia verrà consegnata effettivamente ai componenti. La certificazione è inoltre suddivisa in una classifica, composta da 80 Plus White, Bronze, Silver, Gold, Platinum e Titanium, ognuna delle quali garantirà un’efficienza superiore rispetto alla precedente.

Una caratteristica da tenere a mente è la garanzia del produttore. Oltre a darci una certa sicurezza sulla longevità del componente acquisto, rappresenta anche la confidenza riposta in esso dall’azienda.

Fissi, modulari o semi-modulari

Gli alimentatori si distinguono anche attraverso il tipo di cavi utilizzati, divisi in: cavi fissi, semi-modulare e modulare. La modularità in questo caso caso è intesa come la possibilità di sganciare dall’unità i cavi inutilizzati. Gli alimentatori modulari sono quindi provvisti di fori dove inserire un’estremità del cavo per poi andare a collegarlo al componente corrispondente. Questa particolarità non comporta modifiche a livello di performance, ma si tratta di una comodità spesso inclusa negli alimentatori di un certo calibro. Con un alimentatore a cavi fissi sarà indispensabile trovare un posto dove accumulare tutti quei cavi inutilizzati, in qualche posto nascosto del case, mentre utilizzando un PSU modulare avremo la possibilità di riporre in una scatola tutti i cavi in eccesso.

Per semi-modularità si intende che parte dei cavi non sono modulari: in genere si tratta dei cavi di alimentazione di processore e scheda madre, comunque indispensabili per il funzionamento del computer. Un buon compromesso fra costi e funzionalità.

Infine, vista la natura di questo componente, il verdetto su un alimentatore è dato dai risultati di test approfonditi sulla loro affidabilità e performance. Ecco quindi la nostra guida all’acquisto del miglior alimentatore PC suddivisa per fascia di prezzo.